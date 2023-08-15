النجم البرازيلي سيحصل على راتب مذهل مع اقتراب إتمام انتقاله رسميًا إلى صفوف الهلال السعودي..

تويتر أحمد مختار فيسبوك

SHAHID

أصبح البرازيلي نيمار لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على أعتاب المنضمين إلى الثورة المذهلة في التعاقدات التي تقوم بها أندية دوري روشن السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2023-2024، مع اقتراب انضمامه إلى نادي الهلال.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

مسيرة نيمار مع الأندية التي لعب لها شهدت مشاركته في 497 مبارة وتسجيله لأكثر من 290 هدفًا، وأصبح مرشحًا للحصول على راتب ضخم مع اقتراب الإعلان رسميًا عن انضمامه إلى الهلال.

نيمار، اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، أصبح على أعتاب انتقال تاريخي إلى الهلال، بعدما أكدت العديد من المصادر ذات الثقل، من بينها صحيفة "الرياضية" السعودية، الاتفاق التام بين الطرفين.

ما هو راتب نيمار مع الهلال؟ وكم يحصد حاليًا في باريس سان جيرمان؟

Getty Images

جدد نيمار عقده مع باريس سان جيرمان في 2021، وحينها ارتفع راتبه إلى 40 مليون يورو، بعدما كان البداية 36.8 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي في "حديقة الأمراء" حتى يونيو 2025.

وتتضارب التقارير حول الراتب الذي سيقدمه الهلال إلى نيمار، حيث أكد الإعلامي الرياضي نيكولو شيرا؛ أن البرازيلي سيحصل على ما يصل إلى 250 مليون يورو في الموسم، وفي عقد لمدة 3 سنوات، إذا وافق على الانضمام إلى الهلال.

فيما أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن "الزعيم" قدم عرضًا للبرازيلي بقيمة 160 مليون يورو لمدة موسمين، أي أن راتب نيمار سيكون 80 مليون يورو في الموسم الواحد مع الهلال.

لكن موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أشار إلى أن النجم البرازيلي سيتقاضى أكثر من هذا الراتب وأكد أن راتب نيمار مع الهلال يتراوح بين 300 إلى 400 مليون يورو خلال الموسمين القادمين، على أن يستفيد اللاعب أيضًا من عائدات حقوق الصورة.

عقود الرعاية التي يمتلكها نيمار؟

في عام 2016 حقد النجم البرازيلي 18 مليون يورو من عقود الرعاية، حيث كانت نسبة زيادة دخل اللاعب في ذلك أكثر من رونالدو وميسي.

وقد أصبح اللاعب علامة تجارية وصاحب قيمة أكبر عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث أنه يعد النجم الأول في بلاده البرازيل وفي الكثير من أنحاء العالم، هو بطل لأكثر من 200 مليون شخص.

لكن تقارير أحدث تؤكد أن نيمار يملك حاليًا أكثر من 35 عقد رعاية لعديد من الشركات المختلفة التي ترى أن البرازيلي بمثابة "دجاجة تبيض ذهبًا".

خرج نيمار مبكرًا جدًا من عقده مع شركة "نايكي" الأمريكية للمستلزمات الرياضية، وانتقل لتمثيل شركة "بوما" الأألمانية، على صفقة يتقاضى 24.5 مليون دولار لكل موسم، ليصبح بذلك نيمار على رأس قائمة العقود الرياضية الفردية في العالم.

الشركات التي ترعى نيمار تضم "DAZN" و"Epic Games" و"Flutter Entertainment" و"Konami" و"Meta" و"Netflix" والخطوط الجوية القطرية وبنك قطر الوطني وريد بول.

وتشير التقارير إلى أن نيمار يحصل سنويًا على 25 مليون يورو على الأقل من صفقات الرعاية المختلفة.

ما هي الأعمال الخاصة التي يمتلكها نيمار؟

يقوم النجم البرازيلي ببعض الأعمال بجانب كرة القدم حيث ظهر في فيلم "تربيل إكس" الشهير كما قدم الأشكال الخاصة به على الهواتف.

ما هي الأعمال الخيرية التي يقوم بها نيمار؟

أقام اللاعب معهد تصميم في المدينة التي نشأ بها في البرازيل، وهي جمعية تساعد الأطفال الفقراء، وتجعلهم على الطريق الصحيح من أجل العيش بسلام، تخدم تلك الجمعية 2470 طفل وعائلتهم.

وقال نيمار: "قد لا أتواجد كثيرًا في البرازيل، ولكن هذا هو حلم عائلتي ودائمًا ما أكون سعيدًا بالزيارة، أتمنى أن أظل على ذلك الطريق الصحيح".

المبلغ الإجمالي الذي يحصده نيمار

أكدت الأرقام أن الساحر البرازيلي يحصد تقريبًا 95 مليون يورو سنويًا وذلك ما يعد أقل من ميسي ورونالدو، ولكن على الرغم من ذلك هو رقم كبير ومُبهر، وتقدر ثروة نيمار الإجمالية حاليًا بمبلغ يقارب 200 مليون يورو.

يسير اللاعب على خطى ثابتة تشبه مشوار زميله السابق ليونيل ميسي، ومن المتوقع أن يصبح اللاعب الأغلى في جيله.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



SHAHID