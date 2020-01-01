ما هو راتب ميسي مع برشلونة، عقوده التجارية وكم تبلغ ثروته؟

بعدما جدد عقده مع برشلونة ليتفوق على كريستيانو رونالدو وجاريث بيل، صاحب أكبر راتب في العالم، تعرف مع جول على كل شيء عن تفاصيل ثروة ليونيل ميسي..

بعد أن وافق على تجديد عقده مع برشلونة، أصبح ليونيل ميسي اللاعب الأعلى أجراً في أوروبا، وكان من المقرر أن ينتهي عقد الأرجنتيني مع البرسا في صيف2018، لذلك سعت إدارة البلاوجرانا إلى تجديده ونجحت أخيراً في الوصول لاتفاق مع البرغوث يبقى بموجبه في الكامب نو حتى 2022.

أبلغ ليونيل ميسي الإدارة منذ أيام بعزمه الرحيل من برشلونة في سوق الانتقالات الحالي، وذلك بعد خسارة الفريق الصعبة من بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بثمانية أهدافٍ لهدفين، ومنذ ذلك الحين هناك حالة من اللغط ولا أحد يعلم ما إذا كان الأرجنتيني سيرحل أم لا؟

لكن ما هو راتب ميسي؟ يقدم لكم موقع جول كل شئ عن تفاصيل ثروة ميسي وفقاً للمعلومات والتقارير الواردة بهذا الصدد، ومقارنة ما يتقاضاه أسطورة الفريق الكتالوني بما يتحصل عليه منافسه التقليدي كريستيانو رونالدو.

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كم يبلغ راتب ميسي؟

بموجب عقده الجديد مع برشلونة يتقاضى ميسي 500 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، أي ما يعادل 565 ألف يورو، ليصبح بذلك الأعلى أجراً بين لاعبي الأندية الأوروبية.

قبل وصول البرغوث لاتفاق مع إدارة البلاوجرانا كانت التكهنات تشير إلى أنه سيتقاضى حوالي 336 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، أي أقل من راتبي كريستيانو رونالدو وجاريث بيل لاعبا ريال مدريد بحاوالي 30 ألف جنيه استرليني، لكن الكتلان فاجأوا الجميع ووضعوا أسطورتهم في المقدمة.

هناك لاعبان كرة قدم فقط يحصلان على أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، هما الأرجنتيني كارلوس تيفيز والبرازيلي إزيكويل لافيتزي الناشطان في الدوري الصيني.

بعد إعلان قيمة تجديد عقد ميسي، صرح رئيس نادي برشلونة أن راتب صاحب ال30 عاماً يتجاوز الحد المسموح به وفقاً لتوصيات قوانين الويفا للعب المالي النظيف، حيث قال "لقد قدم الاتحادان الإسباني والأوروبي لكرة القدم توصيات فقط، ولم يضع أحد حداً أعلى للأجور".

وأضاف بارتوميو "لقد تخطينا هذه التوصيات، لكن الشيء المهم هو أن نكون قادرين على الاستمرارية في تحمل هذا الراتب"

ما هي عقود الرعاية المرتبط بها ميسي؟

يمتلك ميسي العديد من عقود الرعاية، والأمر نفسه بالنسبة لرونالدو، لكن الأهم بالنسبة لهما هي الخاصة بشركتي صناعة الأحذية الخاصة بهما، حيث أنهما المؤسستان الأكبر في هذا المجال ويجمعهما تاريخ طويل من الصراع حتى قبل ظهور اللاعبين.

منذ حوالي شهرين وقع الدون على عقد رعاية طويل مع شركة نايكي، وأشارت التقارير وقتها إلى أن هذا الاتفاق ساري مدى الحياة، مشابه للذي أبرمته نفس المؤسسة مع نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، وقدرت قيمة هذا العقد بحاوالي مليار يورو.

بعد الإعلان عن العقد الذي ربط صاروخ ماديرا بنايكي، وقع ميسي فجأةً على عقد مشابه مع شركة أديداس، وبالرغم من أن بنود هذا الاتفاق لم تنشر بعد، إلا أن التقارير الإسبانية أشارت إلى امتداده على الأقل حتى نهاية مسيرته في الملاعب.

بخلاف شركات الملابس الرياضية، يعد الدولي الأرجنتيني جزءاً مهماً من الحملات الإعلانية البارزة لمؤسسات بيبسي وجيليت والخطوط الجوية التركية، وكان قد حصل على مبلغ مقدر بحوالي 28 مليون دولار في عام 2016 نظير ارتباطه بهذه الشركات، وذلك وفقاً لمجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية.

ما هي الأعمال التجارية التي يمتلكها ميسي؟

جزء كبير من جاذبية ميسي متمثل في كونه لاعب كرة قدم لا يهتم كثيراً بالحياة الفخمة المتاحة له خارج أرضية الميدان، وبالرغم من أن لاعب برشلونة لا يسعى للجعل من نفسه علامةً تجارية كما يفعل الكثير من أقرانه، إلا أنه أصبح أحد أكثر اللاعبين جاذبيةً للرعاة، وصنع من نفسه علامةً تجارية دون أن يقصد بسبب هذا النمط من التفكير.

يحبذ ميسي استثمار أمواله في الأصول العقارية، فعلى سبيل المثال كان قد وضع جزء من أمواله في مشروع يهدف إلى عمل مدن سكنية مسورة، وذلك في مسقط رأسه مدينة روزاريو الأرجنتينية، وهذا المشروع ليس الوحيد الذي شارك فيه البرغوث، بل هناك الكثير من الأعمال التجارية المنتمي لها نجم البلاوجرانا، لكنه لا يتحدث كثيراً في هذا الصدد لأنه يعتبره من ضمن خصوصياته التي لا يحق لأحد أن يعلمها.

على الجانب الآخر، يعيش كريستيانو رونالدو حياة مختلفة تماماً عن تلك التي يحبذها ميسي، فالبرتغالي يستثمر كثيراً بماله ووقته وكل شيء يملكه تقريباً، سواء كان ذلك في الملابس الداخلية أو الأحذية أو العطور.

ما هي الأعمال الخيرية المشارك فيها ميسي؟

يعد العمل الخيري في غاية الأهمية بالنسبة للاعب برشلونة، لكنه لا يقدم مساعداته لأي مكان أو إلا إذا تأكد من احتياجه واستحقاقه لها، ويمتلك الأرجنتيني منشأة متخصصة في الأعمال الخيرية تحمل سمه "مؤسسة ليو ميسي"، ولعل جميعنا يذكر حفل زفاف صاحب ال30 عاماً على زوجته أنتونيلا روكوزو، عندما طلب من المدعوين تقديم التبرعات لهذه المؤسسة.

عادةً ما ترتبط أعمال البرغوث الخيرية بالأطفال الضعفاء وحالتهم الصحية، وهو ما تسبب في تعيينه سفيراً لليونيسيف في عام 2010، وذلك بعد عمل مع المنظمة منذ عام 2004.

ما هو عدد متابعي ميسي على مواقع التواصل الإجتماعي؟

تعد صفحتي ليونيل على الفيسبوك والإنستجرام من أكثر الصفحات من حيث عدد المتابعين على هذين الموقعين، لكن البرغوث لا يمتلك حساباً على تويتر باستثناء المسمى بفريق ميسي الذي أنشأته شركة أديداس الراعية للأرجنتيني.

يحتل أسطورة البرسا المركز الثاني من حيث عدد المتابعين على فيسبوك من بين كل الرياضيين في العالم، حيث تمتلك صفحته حتى الآن ما يزيد عن 89 مليون معجب، أما حسابه على الإنستجرام فيأتي في المرتبة الرابعة من حيث عدد المتابعين برصيد 85 مليون متابع، والثلاثي المتقدم عنه هم رونالدو والمصارع دواين جونسون 'الصخرة' ونيمار.

جدير بالذكر أن صاروخ ماديرا يمتلك 122 مليون معجب على الفيسبوك، و106 متابع على الإنستجرام.

كم تبلغ ثروة ميسي؟

تقدر ثروة ميسي بمبلغ يتراوح بين 200 مليون و230 مليون جنيه إسترليني، ومن المحتمل أن تكون هذه الثروة أقل من التي يمتلكها كريستيانو رونالدو، لكن الأرقام متضاربة بهذا الشأن، ويرجع ذلك إلى ميل الأرجنتيني إلى عدم الحديث نشاطاته وأعماله سواءً كانت تجارية أو خيرية.

حل البرغوث ثانياً من بين الرياضيين الذين تواجدوا في تصنيف مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي عام 2016، والخاص برصد المشاهير المائة الأكثر دخلاً على مستوى العالم خلال العام، حيث بلغ دخل ميسي خلال هذا العام 81.5 مليون دولار، أي ما يعادل 67 مليون جنيه إسترليني، وتفوق عليه رونالدو ب6.5 مليون دولار، فيما تأخر زلاتان إبراهيموفيتش ثالث لاعبي كرة القدم في القائمة عن الأرجنتيني ب44 مليون دولار.