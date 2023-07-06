راتب مجنون من الهلال يغير قرار برناردو سيلفا.. ومانشستر سيتي يحسمها!

هل يحسم الهلال الصفقة التاريخية؟!

الحديث لا ينقطع بين جماهير 3 أندية، عن البرتغالي برناردو سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

مانشستر سيتي يرغب في تجديد عقد سيلفا، والذي ينتهي في عام 2025، بينما يسعى الهلال السعودي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في التعاقد معه.

ووفقًا لشبكة "ESPN"، فإن النجم البرتغالي، يحظى بإعجاب كبير للغاية، من الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وكشفت الشبكة العالمية، عن أنه بالرغم من هذا الإعجاب؛ إلا أن إدارة مانشستر سيتي، لن تمنع برناردو سيلفا من الرحيل، إذا حصلت على عرض مالي مناسب.

ومن ناحيته.. يفضل سيلفا، البقاء في الملاعب الأوروبية؛ لكنه لا يُمانع أيضًا في الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك بعد التقارير الأخيرة التي أشارت إلى اختياره العملاق الباريسي.

وأعلنت الشبكة، تقديم الهلال عرضًا إلى سيلفا، مقابل 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أي حوالي 48 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد "229 مليون ريال سعودي".

جدير بالذكر أن نادي الهلال، تعاقد مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بالإضافة إلى مواطنه متوسط الميدان روبن نيفيش، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.