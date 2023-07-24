ما راتب كيليان مبابي مع الهلال؟ وما العرض المقدم؟

العرض الأضخم في تاريخ كرة القدم

فاجأ الهلال السعودي، العالم أجمع؛ بتقديم عرض رسمي إلى النجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان؛ لضمه إلى صفوفه، في الميركاتو الصيفي الحالي.

مبابي البالغ من العمر 24 سنة، يرتبط بعقد مع فريق العاصمة الفرنسية، حتى 30 يونيو 2024؛ حيث أعلن رفضه التجديد، متمسكًا بالانتقال مجانًا إلى ريال مدريد الإسباني، في صيف العام القادم.

من ناحيتهم.. مسؤولو باريس سان جيرمان يرفضون رحيل اللاعب مجانًا؛ حيث يضغطون عليه حاليًا؛ لتجديد عقده أو الانتقال في الصيف الحالي إلى أي فريقٍ آخر، للاستفادة منه ماليًا؛ الأمر الذي استغلته المملكة العربية السعودية، التي تدخلت لحل الأزمة؛ بمحاولة نقل المهاجم الفرنسي الكبير إلى الهلال.

ما هو راتب كيليان مبابي مع الهلال؟

الإعلامي الرياضي جيمس بينج، أعلن تقديم الهلال، أكبر عرض مالي في تاريخ كرة القدم، إلى كيليان مبابي؛ لإقناعه بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

نادي الهلال عرض على مبابي، راتبًا يُقدر بـ700 مليون يورو "2 مليار و900 مليون ريال سعودي"، في الموسم الرياضي الواحد.

ما عرض الهلال المقدم إلى كيليان مبابي؟

أما بالنسبة لمدة العقد.. اقترح الزعيم على المهاجم الفرنسي الكبير، الانضمام إلى صفوفه؛ لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2025، أو لعام واحد فقط؛ حيث تم ترك الحرية له للاختيار.

في المقابل.. سيحصل باريس سان جيرمان، على مبلغ مالي يُقدر بـ300 مليون يورو "مليار و246 مليون ريال سعودي"، في حال إتمام صفقة انتقال مبابي إلى الهلال.

ورحب مجلس إدارة النادي الفرنسي، بهذا العرض الضخم المقدم من الهلال؛ حيث يعملون حاليًا للضغط على اللاعب؛ من أجل الموافقة.

هل يرحل كيليان مبابي إلى ريال مدريد بعد مغادرة الهلال؟

يعلم جميع المسؤولين عن الرياضة السعودية وفي الهلال، أن حلم مبابي الأول؛ هو ارتداء قميص نادي ريال مدريد، في يومٍ من الأيام؛ حيث أنه كان قريبًا للغاية من تحقيق ذلك، في صيف العام الماضي، قبل تجديد عقده.

لذلك.. تم اقتراح عقد العام الواحد فقط على مبابي - وفقًا للإعلامي الرياضي بن جاكوبس -؛ بحيث يلعب مع الهلال في موسم 2023-2024؛ بدلًا من تجميده في باريس سان جيرمان، ومن ثم ينتقل إلى الريال "مجانًا".

جدير بالذكر أن مبابي، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في صيف 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي؛ مسجلًا منذ ذلك الوقت، 212 هدفًا وصانعًا 98 آخرين، في 260 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.