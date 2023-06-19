تفاصيل العرض الاتحادي الضخم للتعاقد مع سون هيونج مين

تحرك نادي الاتحاد بشكل مفاجئ؛ للتعاقد مع النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، جناح توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

هيونج مين البالغ من العمر 30 سنة، يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام منذ عام 2015، وفي عقد يمتد حتى 30 يونيو 2025.

وطوال هذه السنوات، سجل النجم الكوري الجنوبي 145 هدفًا وصنع 80 آخرين، خلال 372 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

ما هو راتب سون هيونج مين المرتقب مع الاتحاد؟

وفقًا لشبكة "ESPN"، عرض العميد الاتحادي على سون هيونج مين، راتبًا يُقدر بـ30 مليون يورو، في الموسم الرياضي الواحد.

وبالنسبة للمبلغ المقدم إلى توتنهام.. كشفت الشبكة العالمية، عن أن الاتحاد، اقترح مبلغ 60 مليون يورو على العملاق الإنجليزي، مع بعض المكافآت والحوافز الأخرى، كعرض أولي قابل للزيادة.

ما هو العرض المقدم إلى سون هيونج مين؟

وفي نفس السياق.. أشارت "ESPN" إلى أن الاتحاد، قدّم إلى النجم الكوري الجنوبي، عقدًا لمدة 4 سنوات، حتى 30 يونيو من عام 2027.

وأعلنت الشبكة، ترحيب هيونج مين، بالعرض الاتحادي الضخم؛ إلا أن توتنهام لا يزال يصر على الاحتفاظ باللاعب، في الموسم الرياضي القادم - حتى الآن -.