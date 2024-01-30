راتب ريال مدريد أفسد كل شيء.. الضبابية تحيط بمستقبل مبابي!

هل تنهار الصفقة؟

تستمر حالة عدم اليقين من كل الأطراف فيما يتعلق بوضعية النجم الفرنسي كيليان مبابي، سواء باريس سان جيرمان الذي يرى نجمه يقترب من نهاية عقده، او ريال مدريد الذي لا يعرف إلى الآن موقف مبابي.

لكن أهم من يشعر بعدم اليقين، هو مبابي نفسه، الذي تقول صحيفة "آس" الإسبانية المقربة من ريال مدريد إن الشكوك باتت تساوره أكثر من أي وقت مضى فيما يتعلق بترك ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

مع وجود عرض على الطاولة من ريال مدريد، الراغب منذ مدة طويلة في الحصول على عقد مبابي، يقف الأخير أمام خيار صعب يختص براتبه!.

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ريال مدريد عرض نحو 30 مليون يورو كراتب سنوي لمبابي، وهو رقم يعادل قرابة نصف ما يتقاضاه حاليًا في آخر عقوده مع باريس سان جيرمان.

هذا البند على وجه التحديد لا يحمس مبابي كثيرًا حيال خطوة إلى إسبانيا من بوابة ريال مدريد، وتبدو بيئة اللاعب حريصة على ذلك أيضًا إلا إذا ارتفعت المقدرات المالية في العقد الملكي.