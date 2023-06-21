ما هو راتب رياض محرز في الأهلي؟ وما العرض المقدم له؟

تعرف على تفاصيل العرض المقدم من الأهلي إلى رياض محرز

كثرت الأقاويل حول محاولات الأهلي السعودي لضم النجم الجزائري رياض محرز لتدعيم الفريق في الموسم الرياض الجديد 2023-2024، فما هي صحة هذه الأقاويل وما هي السيناريوهات المُحتملة؟

بدأت القصة من شهر مايو الماضي حيث ظهرت بعض الأحاديث عن نية إدارة الأهلي في التعاقد مع نجم مانشستر سيتي لتدعيم صفوف الفريق بعد عودته لدوري روشن السعودي من جديد تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وحتى الآن لا يوجد خبر رسمي يؤكد أو يُنفي بشكل قاطع إقتراب التعاقد من عدمه.

ولكن هناك بعض المؤشرات التي يمكننا من خلالها توقع سير الصفقة ونجاحها من عدمه، إذن لنبدأ في سرد النقاط الهامة التي ظهرت للعلن حتى الآن..

ما هي حقيقة اهتمام الأهلي برياض محرز؟

بحسب سي بي إس نيوز أن السيد وليد معاذ رئيس مجلس إدارة أهلي جدة قد ذهب إلى بريطانيا من أجل خوض معركة التفاوض مع اللاعب، بالإضافة إلى تأكيد شبكة التليفزيون الأمريكي ESPN التي أكدت الأمر وألمحت عن قيمة الراتب المتوقع أيضاً.

بالإضافة إلى هيثة الإستثمار السعودي التي بالطبع تسعى لتدعيم الأهلي السعودي بعد صعوده لدوري روشن من جديد، ضمن خطة استقطاب المحترفين لرفع قيمة البطولة السعودية.

ما هو موقف رياض محرز من الانتقال للسعودية؟

يُعتقد أن نجم الجزائر مُنفتح للانتقال للأهلي السعودي وللدوري السعودي على الخصوص، خاصة في ظل الرواتب الضخمة التي تعرضها الأندية السعودية، بالإضافة إلى قوة البطولة خاصة بعد استقطاب الكثير من اللاعبين الكبار أمثال كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، نيكولو كانتي بالإضافة إلى أخبار التفاوضات مع أكثر من لاعب كبير اخر.

وفي ظل عدم مشاركة اللاعب أساسيًا حيث لم يخوض محرز مع مانشستر سيتي سوى 22 مباراة فقط هذا الموسم، يتوقع ميل اللاعب للانتقال من السيتيسينز وخوض تجربة جديدة.

من هم منافسي الأهلي السعودي في الصفقة؟

بحسب تصريحات فابريزيو رومانو عبر صفحته على تويتر، فقد أعلن أن نادي الاتحاد السعودي مهتم بالتفاوض مع رياض محرز، وأضاف أن الأهلي السعودي متفوق على جاره المونديالي وهو الأقرب لضم اللاعب إذا ما انتقل اللاعب إلى السعودية، وبخلاف ذلك لم يتم الإعلان عن نية آي فريق اخر في التفاوض مع اللاعب.

ما هو موقف مانشستر سيتي من الصفقة؟

بحسب تسلسل الاحداث هناك رغبتين داخل مانشستر سيتي، أولهم هو المدرب المخضرم بيب جوارديولا الذي يتمسك باللاعب على الرغم من عدم اعتماده عليه بشكل أساسي، ولكن دائماً ما يهتم الإسباني بجودة لاعبيه على أرضية الملعب وخارجها فعلى الرغم من عدم مشاركة النجم الجزائري بصورة دائمة ولكنه يظل ركيزه أساسية للمدرب بيب ويعتمد عليه في الكثير من المواقف.

أما الرغبة الثانية فهي الإدارة، وبحسب "إعتقادي الشخصي" أن الإدارة كانت منفتحه لفكرة التخلي عن اللاعب ولكن وجود أكثر من نادي سعودي مهتم باللاعب يُولد الإغراء الذي يرغم الإدارة للتصريح بأنها لن تتخلى عن اللاعب لآي ناد سعودي إلا بوجود عرض مادي ضخم، نقلاً عن فابريزيو رومانو.

جدير بالذكر ان رياض محرز مرتبط بعقد حتى 2025 مع الفريق الإنجليزي.

ما هو راتب رياض محرز المتوقع في الأهلي؟

ذكرت أكثر من صحيفة وأكثر من شبكة تلفزة أكثر من مبلغ عرضه الأهلي السعودي على رياض محرز نجم السيتي، حيث أوضح بعضهم أن الراتب المعروض هو 100 مليون يورو، بينما أوضحت مصادر آخرى أن الراتب في حدود 50 مليون يورو، ولكن يظل الرقم الأقرب حتى الآن هو 30 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز والمكافأت.