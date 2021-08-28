ما هو راتب رونالدو مع مانشستر يونايتد؟ ورقم قميصه الجديد؟

بعد عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية 2021، تعرف على راتبه مع الشياطين الحمر وما هو رقم القميص الذي سيرتديه مع الفريق

عاد كريستيانو رونالدو، إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد، في صفقة لم تكن متوقعة، ولكنها أسعدت عشاق الشياطين الحمر، لعودة صاروخ ماديرا إلى مسرح الأحلام الذي شهد بداية توهجه وكتابته للتاريخ.

جماهير الشياطين الحمر، تعول على الأسطورة البرتغالية الكثير في الفترة المقبلة، لمساعدة الفريق في العودة إلى منصات التتويج من جديد، ومساعدة اللاعبين الشباب في الفريق وزرع عقليته الانتصارية من جديد داخل غرفة خلع ملابس مانشستر يونايتد.

وفي فترة رونالدو الأولى، كان ضمن الجيل الذهبي الذي حقق آخر لقب دوري أبطال أوروبا للفريق، مع المدرب المخضرم أليكس فيرجسون الأب الروحي لصاروخ ماديرا، الذي حينها كان يرتدي قميص أساطير الفريق برقم 7.

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والسؤال الذي يطرحه الكثير في الوقت الحالي، هل يرتدي رونالدو من جديد القميص رقم 7 مع الشياطين الحمر هذا الموسم؟، موقع جول سيجيب على هذا السؤال في التقرير التالي.

ما هو رقم قميص رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

حتى الآن لم يتم الكشف عن قميص رونالدو مع الشياطين الحمر، خاصة أن الرقم 7 يرتديه مهاجم الفريق إيدنسون كافاني، كما أن رقم رونالدو السابق مع منتخب البرتغال 17 يرتديه البرازيلي فريد.

ولكن بحسب قواعد رابطة الدوري الإنجليزي، سيكون من الصعب على صاروخ ماديرا، أن يرتدي قميص المفضل 7 قميص أساطير الشياطين الحمر السابقين، إلا في حالتين فقط هذا الموسم، بالرغم من تخلي كافاني عن الرقم للأسطورة البرتغالية.

لماذا من الصعب حصول رونالدو على رقم 7 مع مانشستر يونايتد؟

بحسب قواعد رابطة البريميرليج، سيكون من الصعب أن يحصل رونالدو على قميصه المفضل هذا الموسم، بالرغم من بعض الأنباء التي أشارت إلى تخلي كافاني عن رقم القميص لصالح الأسطورة صاحب الـ 36 عامًا.

قواعد الرابطة، تمنع أي تبديل في قمصان الفريق بعد بداية الموسم، إلا في حال رحيل صاحب القميص، أو الحصول على استثناء من الرابطة وهذا نادرًا ما يحدث، بمعنى أن رونالدو لن يظهر بقميصه المفضل هذا الموسم مع الشياطين الحمر إلا في حال رحيل كافاني أو الحصول على الاستثناء.

ما هو راتب رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

لم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن أي تفاصيل مادية تخص الصفقة، ولكن بحسب التقارير الصحفية، فإن صفقة رونالدو كلفت خزائن الشياطين الحمر 18 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين كمتغيرات.

وسيوقع رونالدو مع مانشستر يونايتد عقدًا لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم آخر، ووفقًا لما ذكرته صحيفة تيليجراف الإنجليزية، فإن راتبه سيكون 560 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليصبح اللاعب الأغلى في البريميرليج.