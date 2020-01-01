ما هو راتب دييجو مارادونا، عقوده التجارية وكم تبلغ ثروته؟

قاد مارادونا منتخب بلاده مسبقاً للتتويج بكأس العالم في 1986 ويوماً ما كان هو نجم إعلانات كوكاكولا، ولكن ما هي القيمة الحقيقية للأيقونة الأرجنتينية؟

يعتبر مارادونا - بدون أدنى شك - واحداً من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ بفضل مهاراته المُذهلة وشخصيته الاستثنائية، لقد قادت موهبته العجيبة منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم عام 1986 والتألق بقميص كل الأندية التي لعب لها تقريباً وهي بوكا جونيورز، برشلونة، إشبيلية ونابولي.

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بعد اعتزاله لكرة القدم في منتصف التسعينات، اتجه مارادونا لمجال التدريب وقام بتجربة حظه في عدة أندية في الإمارات والمكسيك، ومن المؤكد أن مسيرة رائعة مثل التي حظي بها دييجو ستجلب له الكثير من العوائد المالية، ولكن كم تبلغ قيمته بالتحديد؟ هذا ما سنعرفه مع جول.

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كم تبلغ ثروة مارادونا؟

ثروة مارادونا 100 ألف دولا أمريكي مصادر الثروة: عقود مرة القدم، الاستثمار، الصفقات التجارية تاريخ الميلاد: 30 أكتوبر 1960 الجنسية: أرجنتيني تاريخ الوفاة: 25 نوفمبر 2020

على الرغم أن مسيرته امتدت لمدة عقدين من الزمن تقريباً قام فيهم بتمثيل عدة أندية كبيرة مثل بوكا جونيورز، نابولي وبرشلونة ولكن القيمة الصافية لمارادونا منخفضة حقاً.

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قد يكون دييجو قد ألهم نابولي للفوز بالدوري وكأس الإتحاد الأوروبي في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات ولكنه لطالما كان في نزاع مستمر مع الحكومة الإيطالية بسبب الضرائب.

في 2016 صّرح مارادونا لصحيفة كورييري ديلو سبورت أن قام بدفع كل الضرائب المستحقة وهو ما يتنافى مع تصريحات دي لاورينتس مالك نادي نابولي والذي أّكد في 2017 أن مارادونا يمكنه أن يكون سفيراً للفريق بمجرد تسوية هذا النزاع.

مع إدانة السلطات الإيطالية لمارادونا بمبلغ 37 مليون جنيه إسترليني، قُدرت القيمة الصافية لمارادونا 100 ألف جنيه إسترليني فقط طبقاً لموقع Celebrity Net Worth.

كم يبلغ دخل مارادونا؟

عندما كان دييجو مارادونا مدربًا في فريق دورادوس المكسيكي والذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، وبرغم عدم الإعلان عن أية تفاصيل مالية تختص بعقده معهم، ولكن بحسب بعض التقارير فأن يتلقى مبلغاً كبيراً من المال نظير تواجده هُناك.

وطبقاً لصحيفة ريكورد، فإن مدرب المنتخب الأرجنتيني سابقاً يتقاضى 118 ألف جنيه إسترليني في الشهر مقابل تدريب دورادوس، مما يعني أنه سيتحصل على مليون و600 ألف جنيه إسترليني حتى نهاية عقده الذي سيسري لمدة 11 شهراً منذ توقيعه لهم في شهر سبتمبر الماضي.

بناءً على ذلك سيكون من السهل احتساب مقدار ما يربحه مارادونا في الأسبوع، اليوم بحسب الجدول الموضح أدناه.

الإطار الزمني معدل الربح لكل ثانية 0.05 يورو لكل دقيقة 3.40 جنيه إسترليني لكل ساعة 205 جنيه إسترليني لكل يوم 4.931 جنيه إسترليني لكل أسبوع 34.6150 جنيه إسترليني لكل شهر 150.000 جنيه إسترليني لكل عام 1.8 مليون جنيه إسترليني

بعيداً عن تدريبه لفريق دورادوس، سبق لمارادونا العمل كسفير للفيفا في كأس العالم الأخيرة بروسيا، كما قام بالتوقيع على عقد لرئاسة الفريق البيلاروسي دينامو برست ولكنها كانت تجربة قصيرة الأمد قبل أن يتجه للمكسيك.

بالإضافة إلى الراتب الذي يتحصل عليه كمدرب، يملك مارادونا مصدراً مختلفاً للدخل مقابل إجراءه لبعض الصفقات مع مختلف العلامات التجارية.

ما هي عقود الرعاية التي يمتلكها مارادونا؟

يحظى مارادونا برعاية شركة بوما عملاقة الأزياء الرياضية الألمانية منذ الثمانينات تقريباً، وهناك مفاوضات حالية جارية من أجل تمديد عقده معهم حتى 2018، وكان دييجو قد ارتدى بمنتجات هذه العلاقة التجارية في ثلاث بطولات لكأس العالم منها بما في ذلك لقب المكسيك الذي توج به المنتخب الأرجنتيني، وكان قد قام بارتداء أحذية آخرى سواء اللون في نسخة الولايات المتحدة عام 1994.

في منتصف التسعينات كان مارادونا ممثلاً للعلامة التجارية اليابانية ميزونو ولكنه بعدها بوقت قصير عاد إلى بوما مرة آخرى بعدها ولم يتركهم من ذلك الحين وتم إنتاج بعض الأحذية تكريماً له.

بالإضافة إلى بوما، كان مارادونا قد أبرم صفقات آخرى مع كوكاكولا، هبلوت الخاصة بصناعة الساعات السويسرية الفاخرة، وكونامي.

كم عدد متابعي مارادونا على مواقع التواصل الاجتماعي؟

على الرغم من صعوبة تصور استخدام مارادونا لمواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاتفه مثلاً، ولكن الأيقونة الأرجنتينية ينشط بقوة على موقعي فيسبوك وإنستغرام.

ومن بين الإثنين، يبدو أن دييجو أكثر نشاطاً على صفحته الرسمية على فيسبوك والتي يملك فيها ما يقرب من 8.9 مليون مُعجب، في حين أن عدد متابعيه على إنستغرام يصل إلى 3.9 مليون، مما يؤكد امتلاكه قاعدة كبيرة للمعجبين على الإنترنت.

يُعتبر مارادونا واحداً من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، ولكن برغم ذلك إلا أن أرقام معجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي تبدو ضئيلة للغاية مقارنة بأساطير العصر الحالي، حيث يملك كريستيانو رونالدو متابع على حسابه الرسمي بإنستغرام مقابل 100 مليون لميسي، ولكن يمكن مقارنة مارادونا بأسطورة الأوقات القديمة الجوهرة السمراء بيليه والذي يملك متابعين أقل - في المجمل - من دييجو بواقع 2.6 مليون متابع على تويتر، و3.7 مليون على إنستغرام.

يستخدم مارادونا مواقع التواصل عادةً من أجل نشر بعض صور التدريبات مع فريق دورادوس، بالإضافة إلى التعليق على أهم الأحداث المتعلقة بكرة القدم، ولا مانع من تذكر بعض الأيام الخوالي والإعلان عن منتجات بعض الشركات المتعاقدة معه.

ما هي الأعمال الخيرية لمارادونا؟

لا يُشاع عن مارادونا المشاركة بكثرة في الأعمال الخيرية ولكنه لعب في العديد من المباريات التي تذهب أرباحها إلى المساعدات الإنسانية برعاية اليونسيف.

وفي 2010 تبرع دييجو بمبلغ قدره 500 ألف جنيه إسترليني لمؤسسة خيرية للأطفال في حدث تم تنظيمه من قبل إحدى الرعاة وهو شركة هلبوت، وفيه قام بالمشاركة في مباراة لركلات الجزاء.

ما هو سبب وفاة مارادونا؟

توفي مارادونا مساء الأربعاء في منزله بمدينة تيجري بالمكسيك بعد إصابته بأزمة قلبية حادة لم يستطع الأطباء إنقاذه منها.

الوفاة أتت بعد أقل من شهر تقريبًا من عملية جراحية معقدة خضع لها الأسطورة الأرجنتينية لإزالة ورم في المخ.

حالة مارادونا الصحية تعرضت لأكثر من وعكة على مدار السنتين الأخيرتين خاصة بعد كأس العالم 2018 التي ظهر فيها مشجعًا لمنتخب بلاده.

ولكن أثناء تواجده في روسيا ذهب إلى المستشفى أكثر من مرة لتبدأ حالته الصحية في التراجع حتى ذهب إلى مثواه الأخير ظهر اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر.