ما هي أسباب إقالة حسام البدري؟ وكم كان راتبه مع منتخب مصر؟

استقالة أو إقالة حسام البدري من موقع قيادة الفراعنة هو الحدث الأبرز الذي يتحدث عنه الشارع المصري اليوم، فما هي الأسباب وكم كان راتبه مع المنتخب؟

استيقظ الشارع المصري الكروي اليوم على خبر انتظره الجمهور منذ عدة أيام أو حتى عدة أشهر، وهو إقالة حسام البدري من القيادة الفنية لمنتخب مصر.

كان ذلك في أعقاب تعادل المنتخب المصري مع الجابون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، والتي ظهر فيها الفراعنة بصورة سيئة سواءً أمام أنجولا في المباراة الأولى أو زملاء أوباميانج في الثانية.

زادت المطالبات بشدة بإقالة حسام البدري بعد المباراة الثانية في تصفيات المونديال، وبالفعل استجاب الاتحاد المصري لكرة القدم وأعلن عن رحيل مدرب الأهلي السابق.

فما هي أسباب إقالة حسام البدري؟ وكم كان راتبه مع منتخب مصر قبل رحيله؟

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ما هي أسباب إقالة حسام البدري؟

هناك أكثر من سبب يمكن ذكره لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر، لكن السبب الرئيسي هو سوء الأداء في جُل مباريات الفراعنة تحت قيادته.

هذا ليس كل شيء، فقرارات البدري خارج الملعب يُمكن وصفها بأنها أسباب غير مباشرة لإقالته، فهذه القرارات ألبت الشارع الكروي المصري عليه، والذي بدوره ضغط على اتحاد الكرة الذي لم يجد بُدًا عن إقالته بعد مباراة الجابون.

من هذه القرارات، دخوله في معترك أزمة شارة القيادة، والتي قرر منحها لمحمد صلاح في الوقت الذي كان يرى فيه الكثيرون استحقاق أحمد فتحي لها، كذلك قراره بعدم خوض أي مبارياتٍ في إحدى فترات التوقف الدولي.

من ضمن الأسباب أيضًا، اختياراته لقائمة وتشكيل منتخب مصر في بعض التجمعات والمباريات، ولعل آخرها الانتقادات التي وُجهت له بعد استدعاء بعض اللاعبين في تصفيات كأس العالم 2022، بل وإشراكهم.

السبب الأخير يتعلق في المعنى الحرفي لكلمة "إقالة"، فبعد مباراة مصر والجابون طلب اتحاد الكرة استقالة حسام البدري، لكنه رفض بشدة، فما كان أمامهم خيار إلا إقالته.

لماذا رفض حسام البدري الاستقالة؟

تحدث أحد المواقع المصرية عن أسباب رفض حسام البدري الاستقالة من تدريب منتخب مصر، ونقلت تصريحات عن مصدر مقرب من مدرب الأهلي السابق.

سرد المصدر الأسباب في عدة نقاط، أولها أن البدري يرى أنه لم يفشل في أداء مهمته، فقد نجح في التأهل لكأس أمم إفريقيا، وثانيها كان أنه يرى أنه لم يخسر أي مباراة في تصفيات كأس العالم 2022 ولا داعي للرحيل.

أما السبب الثالث والأخير فكان أنه هو وجهازه الفني واللاعبين تحملوا أخطاء سابقة، ومع ذلك تم تحقيق الأهداف.

كم كان راتب حسام البدري مع منتخب مصر؟

مع تسلم القيادة، كان راتب حسام البدري مع منتخب مصر هو 750 ألف جنيه شهريًا، ووبحسب الاتفاق زاد بنسبة 10% في يناير الماضي.

بحساب زيادة راتب حسام البدري مع المنتخب، فإن راتبه منذ يناير 2021 هو 820 ألف جنيه شهريًا.

كم يبلغ الشرط الجزائي في عقد حسام البدري؟

بحسب الاتفاق الذي تم بين حسام البدري والاتحاد المصري، فإن الشرط الجزائي الذي سيحصل عليه هو قيمة شهرين من راتبه.

وهذا يشير إلى أن البدري سيحصل على مبلغ 1.64 مليون جنيه مصري مع الرحيل بعد الإقالة.