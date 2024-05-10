"راتب أقل بكثير وغياب إنجليزي" .. كواليس انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد

حلم مبابي على وشك أن يصبح حقيقة..

بدأ العد التنازلي الآن؛ من أجل "إعلان" انضمام المهاجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

مبابي ودع مساء اليوم الجمعة، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وجماهيره، مؤكدًا الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وعلى الرغم من عدم تحديد كيليان وجهته القادمة؛ إلا أن جميع التقارير العالمية، تؤكد على أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 25 سنة، في طريقه إلى ريال مدريد.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، عن كواليس جديدة في انتقال مبابي إلى فريق العاصمة الإسبانية، بداية من الموسم الرياضي القادم.

رومانو أوضح في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن مبابي لديه اتفاقًا مع ريال مدريد، منذ شهر فبراير الماضي؛ ولكن بدون توقيع أي عقود رسمية.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن اللاعب سيتقاضى أموالًا "أقل بكثير" من ما كان يحصل عليه مع الفريق الباريسي، ومن عرض ريال مدريد له في 2022؛ حيث سيكون المبلغ قريبًا من "عقود" الثنائي الإنجليزي جود بيلينجهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وشدد فابريتسيو رومانو، على أن مبابي لم ينظر إلى أي عروض أخرى، حيث كان "هدفه الرئيسي" هو الانضمام إلى الفريق المدريدي فقط؛ لذلك لم تتحرك الأندية الإنجليزية لضمه.

وأكد رومانو على أن نادي ريال مدريد، سيُعلن عن القنبلة الكبرى بـ"التعاقد" مع كيلبان مبابي؛ بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والذي سيجمع الفريق الأول لكرة القدم مع بوروسيا دورتموند الألماني، في الأول من يونيو القادم.