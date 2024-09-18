ومن الحب ما قتل! .. والدة أدريان رابيو أفسدت انتقال نجلها إلى أتلتيكو مدريد

اللاعب وجد فريقه الجديد أخيرًا وبعد أسابيع من غلق سوق الانتقالات

ومن الحب ما قتل! هذا ما ينطبق على علاقة نجم الوسط أدريان رابيو مع والدته فيرونيكا التي تُدير أعماله وتُشرف على مسيرته الكروية وتتخذ القرارت المهمة والحاسمة بشأنها.

النجم الفرنسي لم يستطع إيجاد نادٍ جديد بعد نهاية عقده مع يوفنتوس بنهاية يونيو الماضي سوى منذ عدة أيام حين وقع رسميًا لصالح مارسيليا بعدما ارتبط بالعديد من الأندية مثل ميلان وأتلتيكو مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد.

المصادر المتابعة أكدت أن طلبات رابيو المالية وتحديدًا رغبته الحصول سنويًا على 10 ملايين يورو تسبب في فشل المفاوضات مع الأندية التي ارتبطت به خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، لكن إذاعة راديو مونت كارلو نقلت عن الوكيل الفرنسي برونو سانتي كلامًا مختلفًا فيما يخص المحادثات مع النادي الإسباني تحديدًا.

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سانتي أوضح أن انهيار المفاوضات مع أتلتيكو مدريد وتراجع النادي عن إتمام التعاقد رغم رغبة المدرب دييجو سيميوني في ضم رابيو يعود لحديث والدته، فيرونيكا، مع المدير الرياضي للنادي حول المكان الذي يجب أن يلعب به نجلها.

يُشار إلى أن صاحب الـ29 عامًا كان قد انضم إلى يوفنتوس صيف 2019 بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان وعقب خلافات كبيرة بين النادي الفرنسي ووالدة اللاعب.