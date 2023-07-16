رابطة دوري روشن تورط إدارة الهلال .. "فهد بن نافل يستفزنا بالملز!"

زهيرة عادل
Fahad Ben Nafel - Hilal 2023Al Hilal Twitter
الهلالدوري روشن السعودي

أولى الأزمات التي تواجه إدارة فهد بن نافل في الهلال بعد فوزه بالرئاسة من جديد

ورطت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل أمام الجماهير بعد الكشف عن سبب إقامة غالبية مباريات الفريق في الموسم المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

الرابطة كشفت أمس السبت، عن جدول مباريات الموسم المقبل من دوري روشن، والتي تنطلق في 11 من أغسطس المقبل.

وأثار إقامة غالبية مباريات الزعيم على ملعب الملز غضب جماهيري كبير، في ظل سوء أرضية الملعب، وكذلك مدرجات الاستاد بشكل عام وصغر حجمه، ليطلق الجمهور وسم "هلاليين نرفض الملز يا وزيرنا".

وردًا على هذا الوسم، أصدرت رابطة دوري المحترفين بيانًا رسميًا، أوضحت خلاله أن اختيار الملز جاء بناءً على رغبة إدارة فهد بن نافل، التي فضلت لعب مبارياتها عليه مستثنية فقط المباريات الجماهيرية، والتي فضلت لها ملعب الملك فهد الدولي "الدرة".

هذا البيان سبب انقسامًا بين جماهير الهلال، إذ أن بعضها أكد أن إدارة ابن نافل مسيرة وليست مخيرة، في ظل رفض النصر السماح للزعيم بخوض أي مباراة على ملعب الأول بارك، وأن الخيارات منحصرة بين الملز والدرة.

فيما هاجمت فئة إدارة الهلال، إذ كتب أحدهم: إدارة ناعمة لا تقوى طلوع القمم"، وعلق آخر: "إدارة فاشلة لا تقدر الجمهور"، فيما وجه ثالث رسالة مباشرة لفهد بن نافل: "وربي إنك مستفز".

يذكر أن الهلال يفتتح مشواره في الموسم الجديد في 14 من أغسطس المقبل بمواجهة أبها، خارج أرضه، على أن يخوض المباراة الثانية في الملز أمام الفيحاء في 19 من الشهر نفسه.

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