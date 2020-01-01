رابطة المحترفين الإماراتية تختار رئيس وأعضاء مجلس إدارتها الجديد

الانتخابات ستجرى يوم الإثنين القادم

تُجرى يوم الإثنين القادم انتخابات رابطة المحترفين الإماراتية للدورة الجديدة الممتدة للسنوات الأربعة القادمة، وستُجرى الانتخابات في نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبو ظبي.

وأعلنت الرابطة اليوم قبول طلبات الترشيح المقدمة من عبد الله ناصر الجنيبي عن فئة الرئيس، جمال حامد المري عن فئة نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي وناصر إبراهيم الظفري وحسن طالب المري وطارق علي الشبيبي وسعيد عبيد الكعبي عن فئة الأعضاء.

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وقد أوضحت الرابطة في بيان لها أن المرشحين السابقين استكملوا كافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحة الانتخابات للرابطة.

وفيما تأكد فوز عبد الله ناصر الجنيبي وجمال حامد المري بمنصبي الرئيس ونائب الرئيس بالتزكية لعدم وجود أي منافسين لهما، ستقوم الأندية بانتخاب ثلاثة أعضاء من قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الرابطة.

ونشر الموقع الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية نبذة عن المرشحين، موضحة أن الرئيس القادم عبد الله ناصر الجنيبي من مواليد 1975 وحاصل على ماجستير في الهندسة الإدارية من جامعة جورج واشنطن دي سي من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بدأ مسيرته الرياضية منذ عام 2005 أمينًا للسر العام في نادي الوحدة.

وقد بدأت علاقته برابطة دوري المحترفين بكونه أحد أعضاء اللجنة التأسيسية ومن ثم أصبح عضوًا في مجلس إدارة الرابطة ورئيسًا اللجنة الفنية، ثم رئيسًا للمكتب التنفيذي.

وترأس الجنيبي مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم من 2012 إلى 2016، ومنذ 2016 تولى مناصب نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، نائب رئيس اتحاد جنوب غرب آسيا، رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات باتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عضو لجنة كأس آسيا 2019، عضو اللجنة المنظمة للبطولة العربية.