رسميًا .. اتفاقية جديدة تمنح رابطة الدوري الإسباني إيرادات قياسية تتجاوز 6.135 مليار يورو من حقوق البث المحلية

أعلنت رابطة الدوري الإسباني بشكل رسمي، عن إبرام صفقة تاريخية لحقوق البث السمعي والبصري على المستوى المحلي، مع تحقيق إجمالي إيرادات تتجاوز 6.135 مليار يورو للدورة الممتدة لخمس سنوات "من موسم 2027/28 وحتى 2031/32".

وهو ما يمثل زيادة قدرها 9% عن الدورة السابقة التي بلغت قيمتها 4.95 مليار يورو، ويؤكد هذا الإنجاز قوة المنتج الإسباني في ظل تراجع قيم حقوق البث في دوريات أخرى بمختلف أنحاء العالم، وفي قارة أوروبا على وجه التحديد.

ويأتي ذلك بعدما فازت شركتا Telefónica و DAZN بحقوق البث المحلية لمدة خمس مواسم، حيث تقوم كل منهما ببث خمس مباريات من الليجا في كل جولة.

وسيؤدي ذلك إلى نمو القطاعات التكميلية الأخرى الملحقة بالليجا، والتي تشمل :

المؤسسات التجارية (HORECA): ارتفاع بنسبة 30% من 500 مليون يورو إلى حوالي 650 مليون يورو.

LALIGA HYPERMOTION (الدرجة الثانية): نمو مذهل بنسبة 40% من 125 مليون يورو إلى حوالي 175 مليون يورو.

حقوق البث المجاني ومقاطع الفيديو: بلغت 60 مليون يورو.

ومن جانبه قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن هذه الاتفاقية:"إنها أنباء ممتازة للاستدامة المالية لأنديتنا ومستقبل كرة القدم في البلاد بشكل عام، في ظل المشهد المحلي والدولي المعقد الذي نعيشه".

وأضاف:"تأمين أكثر من 6.135 مليار يورو ونمو إجمالي بنسبة 9%، وهو ما يعادل أكثر من 500 مليون يورو مقارنة بالدورة السابقة، أمر مهم جدًا لليجا، ويعكس مدى قوة منتجنا وثقة الناس فيه".

وتابع:"هذا التطور يأتي مدفوعًا بالتزامنا الكامل من أجل مكافحة القرصنة الإلكترونية، وتعاون الأندية في تعزيز المحتوى السمعي البصري وتقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير".

شراكة طويلة من أجل الاستقرار

هذه الاتفاقية رسخت مكانة كل من DAZN و Telefónica كشريكتين استراتيجيتين بقيمة عالية جدًا بالنسبة لرابطة الدوري الإسباني، ويتيح التعاون التجاري لخمس سنوات قادمة المزيد من الاستقرار، كما يسهل لأي خطة طويلة الأجل، ويضمن استثمارًا مستدامًا للأندية المشاركة في البطولة ويمنحها المزيد من الاطمئنان.

وقالت رابطة الليجا في بيانها، إن نتيجة المناقصة الناجحة جاءت كثمرة استراتيجية ثلاثية المحاور تعتمد على العناصر التالية :

تحسين المنتج السمعي البصري: من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والمشاركة النشطة من قبل الأندية.

تعاون شامل لمكافحة القرصنة: لحماية تدفقات الإيرادات وتعزيز مصداقية النظام البيئي السمعي البصري في إسبانيا.

تبصر استراتيجي: يتعلق بالإطار التنظيمي الجديد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي أتاح إطلاق المناقصة مبكراً وتجنب الآثار السلبية التي واجهتها مسابقات أخرى.