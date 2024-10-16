"يجب أن يدفع اللاعبون الضريبة" .. رئيس رابطة الدوري الأمريكي يرد على دعوات تيباس لإلغاء كأس العالم للأندية

البطولة الموسعة تثير جدلًا واسعًا في أوروبا

علق دون جاربر، رئيس رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، على الدعوات المنتشرة بين الأندية الأوربية لإلغاء كأس العالم للأندية، التي ستجرى في الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، قد طالب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، بإلغاء كأس العالم للأندية 2025، بينما انتقد عدة لاعبين جدول المباريات المتزايد باستمرار مع انتشار دعوات للإضراب.

قال جاربر في تصريحات للصحفيين خلال أسبوع القادة في لندن، إنه يدرك حالة القلق بشأن كأس العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريقًا، لكنه لم يخف تحمسه للبطولة بفضل مشاركة فريقين من الدوري الأمريكي في هذا الحدث الضخم.

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وعندما سئل جاربر عن تصريحات تيباس، قال: "أعتقد أنه سيكون لدينا في الولايات المتحدة، الكثير من الطاقة والكثير من الزخم حول كرة القدم قبل كأس العالم، وستكون كأس العالم للأندية واحدة من تلك الأحداث، وأنا متحمس لأن فريقين من فرقي سيشاركان".

وأضاف: "إننا جميعًا بحاجة إلى مراعاة التقويم، وأنا أفهم آراء خافيير تيباس.. نحن كدوري ندرك مثل أي شخص آخر الضريبة التي يتحملها لاعبونا وجميع المسابقات المختلفة التي يتعين عليهم التنافس فيها".

وختم متحدثًا عن الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء البطولة: "قرأت عنها للتو، لكن في بعض الأحيان يتطلب الأمر القليل من الاضطراب لجعل الجميع يجلسون على نفس الطاولة واتخاذ القرارات الصحيحة".