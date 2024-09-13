"نام وقال غدًا" .. رائد إسماعيل يتورط في فشل تعاقد النصر مع متعب الحربي

الحربي انتقل إلى الهلال لمدة 5 مواسم..

وجه الناقد الرياضي تركي السهلي، اتهامًا إلى رائد إسماعيل، المدير التنفيذي لنادي النصر، بالتباطؤ في إنهاء صفقة الظهير الأيسر متعب الحربي، الذي انتقل إلى صفوف الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد أن كان قريبًا من ارتداء قميص (فارس نجد).

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متعب الحربي الذي أصبح أغلى لاعب سعودي في تاريخ دوري روشن، كان على أعتاب الانتقال إلى النصر، قبل أن يعلن نادي الهلال عن حسم الصفقة بشكل مفاجئ، بعقد لمدة 5 مواسم، في صفقة قدرت بمبلغ 123 مليون ريال، مع إعارة مصعب الجوير إلى الشباب حتى نهاية موسم 2024-2025.

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واتهم السهلي، عبر برنامج "برا 18"، رائد إسماعيل، بأنه مني بفشل ذريع في صفقة متعب الحربي، الأمر الذي يزيد الضغوط عليه في الآونة الأخيرة، ليشرح كواليس جديدة حول الصفقة الضائعة، قائلًا إن الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي للنصر، حدد الحربي كهدف رئيس منذ مطلع الميركاتو الصيفي، وطالب الإدارة بحسم الصفقة، إلا أن إسماعيل لم يفاوض الشبابيين في البداية، وتولى المفاوضات شخص آخر.

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وأضاف "بعد ذلك، أجرى رائد إسماعيل اتصالًا هاتفيًا بالأمير فيصل بن تركي، ليطلب المساعدة، وحينما تم الاتفاق على العقود، وبقي توقيع الشباب، وطُلب من رائد الحصول على التوقيع الآن، نام وقال (غدًا)".

وكان النصر قد أصدر بيانًا رسميًا، كشف خلاله عن حصول النادي على توقيع متعب الحربي، كما تعهدت إدارة الشباب بإنهاء الصفقة للأصفر، قبل أن تفاجأ الإدارة النصراوية باشتراط الشبابيين لمقابل مادي (مبالغ فيه)، ما أدى إلى فشل الصفقة.

ولم يكن الاتهام ضد الشباب في صفقة متعب الحربي، من جانب النصر فقط، بل أفصح خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، عن تلقي الراقي وعد أيضًا من الشباب بحسم الصفقة قبل انتقالها إلى الهلال.