رئيس نابولي منتقدًا لجنة الحكام: بدوننا ستعملون في البطاطا

رئيس فقراء الجنوب يطلق العنان لنفسه في هجومه على رئيس لجنة التحكيم الإيطالية

صب رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتس جام غضبه على رئيس لجنة التحكيم الإيطالية مارسيلو نيتشي والمسؤول عن توزيع الحكام نيكولا ريتزولي، بعد سقوط فقراء الجنوب في فخ التعادل أمام أتالانتا بهدفين لمثلهما.

وأعرب المنتج السينمائي الشهير عن دهشته واستغرابه من قيام حكم المباراة بطرد المدرب كارلو أنشيلوتي، بقوله لشبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالإيطالية "كيف للحكم أن يطرد رجل نبيل مثل أنشيلوتي؟".

وأضاف "المشكلة ليست في الصرامة الزائدة عن الحد، لكن من الواضح أن نيتشي وريتزولي لا يؤديان عملهما بشكل صحيح، أنا مثل رؤساء الأندية الآخرين، أقوم بتمويل كرة القدم الإيطالية ولجنة التحيكم، لذا يحق لنا أن نسمع أصواتهم".

وختم فاصل الهجوم اللاذع قائلاً "لقد سئمنا هذا الوضع، بدوننا فإن الحكام سيقشرون البطاطا، سئمنا حقًا من الدفع بهذه الفئة من التحكيم، وهذا لا يقلل من أداء أتالانتا، فهم قدموا مباراة استثنائية وجاسبيريني مدرب رائع، لكن ما زال أمامنا 28 مباراة، وسنكون قادرين على التعويض".

الأهداف مع الأندية:



606 كريستيانو رونالدو ⚽️

619 ميسي ⚽️



🐐🐐 pic.twitter.com/SOoUqgywDJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 30, 2019

الجدير بالذكر أن نتيجة أبقت نابولي في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، على بعد ثلاث نقاط من ضيفه.