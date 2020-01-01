رئيس ليون يشن هجومًا على الصحافة بسبب برشلونة

هجوم ضاري..

هاجم جان ميشيل أولاس، رئيس ليون، الصحافة التي تنشر أنباءً على رفضه انتقال لاعبه تانجوي ندومبيلي إلى برشلونة في الصيف الماضي، واعتبر أن ثمة أمور أكثر أهمية لتناقش في اللحظة الراهنة.

وكان ندومبيلي قد محط اهتمام برشلونة الصيف الماضي في إطار رغبة النادي الكتلاني بدعم منتصف ميدانه، لكن توتنهام تمكن في نهاية المطاف من الظفر بخدماته.

ويُزعم أن أولاس قد قرر عدم التعامل مع برشلونة مرة أخرى بعد صفقة انتقال صامويل أومتيتي إلى الكامب نو منذ ثلاث سنوات، إلا أن الرئيس الفرنسي نفى هذه الفكرة شكلًا وموضوعًا.

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رئيس ليون خرج من خلال حسابه على تويتر وكتب ردًا على شائعة وقوفه أمام انتقال ندومبيلي إلى البرسا أن هذا الكلام "كاذب وأحمق للغاية" .

كما تابع بقوله "هذا النوع من الهراء لا يشرفك حقًا، هناك أشياء أكثر أهمية وجدية في الوقت الحالي.".

أولاس من أكثر الرؤساء إثارة للجدل في العالم، وقد تقدم خلال الفترة الماضية بطلب بأن يتم إنهاء الموسم الحالي الآن على أن يُمحى من سجلات التاريخ ويبدأ الموسم المقبل وكأن العالم في أغسطس 2019 نتيجة لفيروس كورونا.

يذكر أن ندومبيلي لم يقدم الأداء المتوقع مع توتنهام ويلقى انتقادات كثيرة من مدربه جوزيه مورينيو بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها منذ وصوله إلى لندن.