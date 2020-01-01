رئيس ليون يُحبط برشلونة: ديباي لن يرحل في يناير

نبأ تعيس..

رفض جان ميشيل أولاس، رئيس ليون، المزاعم المنتشرة بشأن رحيل قائد فريقه ممفيس ديباي خلال سوق الانتقالات الشتوية، وأكد على استمراره حتى نهاية هذا الموسم.

ديباي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي لولا أزمة الرواتب التي حالت دون إتمام الصفقة وتسببت في إحباط اللاعب وكذلك مدرب البرسا رونالد كومان.

عقد الدولي الهولندي مع ليون ينتهي في الصيف المقبل، ويبدو أن أولاس لا يمانع رحيله مجانًا بدلًا من بيعه في الشتاء وقبول رغبة برشلونة الجمة في شرائه.

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الرئيس الفرنسي المثير للجدل قال للصحافة الفرنسية "لدينا الكثير من اللاعبين الدوليين، ممفيس هو قائد وأعتقد أن بمقدوره أن يجلب لليون بعدًا يريده الجميع في النادي، لذا لا يبدو لي أننا لن نحتفظ به".

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كما أضاف "كنت أول من قلت إنه لن يذهب إلى برشلونة، لم يستمع أحد لي في وقت فترة الانتقالات حيث رآه الجميع يغادر".

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"ليس ممفيس فقط، بل كذلك حسام عوار وموسى ديمبيلي، لقد أخبرتكم منذ البداية أنهم لن يغادروا في عام ظلمنا فيه أوروبيًا (عدم التأهل لدوري الأبطال أو الدوري الأوروبي لإلغاء الموسم الماضي)".

وأتم "علينا بالتأكيد أن نحقق نجاح هذا الموسم، لذلك سوف يبقى ممفيس في ليون ويُنهي الموسم معنا".

الجدير بالذكر أن رونالد كومان قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه سيحاول مرة أخرى التعاقد مع ديباي، في ظل رغبة اللاعب نفسه الكبيرة في الانضمام لكامب نو لسد ثغرة مركز المهاجم الصريح.