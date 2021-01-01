رئيس ليون يُحبط أحلام كومان في التعاقد مع ديباي

هل تفشل الصفقة؟

اعتبر جان ميشيل أولاس، رئيس ليون، أن تتويج فريقه بلقب الدوري الفرنسي إن حدث قد يكون محفزًا لممفيس ديباي على تمديد عقده وعدم المغادرة في الصيف المقبل.

وينتهي عقد ديباي مع ليون بنهاية هذا الموسم وسط ترقب من برشلونة، الذي يود مدربه رونالد كومان التوقيع مع مواطنه منذ الصيف الماضي.

ليون حاليًا يحتل المركز الثالث في الدوري الفرنسي بالتساوي مع الوصيف باريس سان جيرمان برصيد 60 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر ليل.

أولاس في تصريحات صحفية قال عن استمرار ديباي "بالنسبة لممفيس، أحلم بأن يوافق على عرضنا، والذي لا يزال ساريًا على طاولته حتى الآن".

كما أضاف "إنه يجلب الكثير لنا، لقد شارك في تسجيل 23 هدفًا هذا الموسم في الدوري فقط، العرض سيبقى موجودًا دائمًا، وإذا أصبحنا أبطالًا، فلم لا؟".

في الوقت نفسه، آخر أحاديث الدولي الهولندي عن مستقبله حملت غموضًا كبيرًا، حيث أكد أنه يركز فقط على ليون الآن، ثم سيبدأ الصيف المقبل بالتفكير حول مستقبله.

ومن غير المعروف إذا ما كان برشلونة سيجدد اهتمامه بديباي في الصيف أم لا، خاصة وأن الأنباء الواردة من كتالونيا تقول أن النادي في طريقه للتعاقد مع سيرخيو أجويرو.

الجدير بالذكر أن ليون على موعد مع مباراة هامة جدًا أمام باريس سان جيرمان في ملعبه هذا الأسبوع، بقمة من قمم الليج آ قد تحسم مصير البطولة.