رئيس ليون يتوسّل لممفيس ديباي من أجل رفض برشلونة

هل يحسم النادي الكتالوني الصفقة؟

تحدث رئيس نادي أولمبيك ليون جان ميشيل أولاس إلى ممفيس ديباي النجم الدولي الهولندي من أجل البقاء وعدم الذهاب إلى برشلونة.

وتزداد الشكوك بشكل مستمر، حول إمكانية تعاقد نادي برشلونة الإسباني، مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من ليون في يناير القادم.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن ترحيب ليون ببيع ديباي مقابل 5 مليون يورو فقط الشهر القادم، لتظل الأمور معلقة.

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وفي هذا السياق، وجه رئيس أولمبيك ليون رسالة إلى قائده شكر فيها مساهمته للفريق واغتنم الفرصة ليطلب منه البقاء في النادي وعدم الانضمام إلى برشلونة.

وجاءت رسالة أولاس كالتالي حيث قال لديباي: "شكرًا لك ممفيس على كل ما منحته للنادي كلاعب كرة قدم في السنوات التي لعبت فيها بقميصه حيث منحته كل شيء"

وأضاف: "تشعر وكأنك في بيتك هنا وأنت أيضًا رجل استثنائي يمثل الطموح والرغبة الدائمة في التطور، ونتمنى أن تبقى معنا كما تريد لسنوات مقبلة"

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ديباي كان رغبة مواطنه رونالدو كومان، وهو ما يفتح الطريق أمام برشلونة للتعاقد مع اللاعب، وسد العجز الذي يعاني منه النادي الكتالوني في الهجوم، بعد رحيل لويس سواريز وإصابة أنسو فاتي.