رئيس فيورنتينا: ريبيري أفضل من كريستيانو رونالدو

رئيس الفيولا يبحث عن عناوين الصحف الإيطالية والعالمية

أطلق رئيس فيورنتينا روكو كوميسو العنان لنفسه بتصريحات نارية، وذلك بعد تعادل فريقه مع ضيفه الثقيل يوفنتوس بدون أهداف في مباراة اليوم السبت، التي استضافها ملعب "أرتيميو فرانكي" لحساب الأسبوع الثالث لجنة كرة القدم.

وأثنى رئيس النادي على الوافد الجديد فرانك ريبيري على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أنه بعمر 36 عامًا، ظهر بمستوى أفضل من أفضل لاعب في العالم 5 مرات من قبل، والإشارة إلى كريستيانو رونالدو.

وبعد المباراة سُئل الرئيس عن رأيه في أداء المخضرم الفرنسي، فأجاب لشبكة (سكاي سبورتس) الناطقة بالإيطالية "لقد لعب بشكل أفضل من كريستيانو رونالدو، أيضًا كاستروفيلي وتشيسا كانا رائعين".

وأضاف "لدى يوفنتوس لاعبين بقيمة تزيد عن 300 مليون يورو ما بين انتقالات وأجور لاعبين، أما نحن لدينا 50 مليون، لكننا نجحنا في الحصول على نقطة أمامهم".

مواجهة بين أسطورتين هناك في أرتيميو فرانكي.. 😍 pic.twitter.com/SYTbBgzsKX — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 14, 2019

وختم "لو حصلت على وقتي، فسوف أساعد الفيولا على الفوز بشيء، انظر إلى ما حققناه في آخر شهرين، أصبح لدينا بطاقات موسمية تفوق الثلاثة عقود الماضية. إننا نعمل على بناء الفريق ومن حُسن الحظ لدينا بطل عظيم مثل ريبيري، لذا يبدو لي أنه مع الوقت سنفوز بمباريات مثل هذه".