رئيس فنربخشه: لم ندفع فلسًا لضم أوزيل وآرسنال تكفل براتبه معنا

رغم التكهنات حول المشاركة في راتبه بين الناديين

كشف علي كوتش رئيس نادي فنربخشه التركي، عن مفاجأة مدوية بخصوص التعاقد مع مسعود أوزيل من آرسنال في يناير الماضي.

صانع الألعاب الألماني، انضم إلى النادي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد فترة من المعاناة مع المدفعجية.

العديد من التكهنات أثيرت حول قيام آرسنال بالاشتراك في دفع راتب اللاعب خلال آخر النصف الثاني من الموسم، لحين انتهاء عقده مع النادي.

كوتش أكد أن الأمر لم يكن كذلك، بل تحدث في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام تركية عن القيمة الحقيقية للصفقة.

وقال كوتش:"لم ندفع فلسًا واحدًا من أجل مسعود أوزيل كقيمة صفقة انتقاله من آرسنال".

وأضاف:"حتى بخصوص راتبه معنا في النصف الثاني من الموسم، آرسنال تكفل بدفعه بشكل كامل".

وتتضح الأمور بشكل أكبر بخصوص القيمة المالية لصفقة أوزيل، حيث يبدو أن المدرب ميكيل أرتيتا طلب التخلص منه بأي شكل من الأشكال.

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يذكر أن صاحب الـ32 سنة، لعب 11 مباراة مع فنربخشه الموسم الماضي، وقام بتمريرة حاسمة واحدة فقط ولم يسجل أي أهداف.