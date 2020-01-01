رئيس رين يُحبط ريال مدريد: كامافينجا لن يرحل

ماذا سيكون رد فعل بيريز؟

أحبط نيكولاس هولفيك، رئيس نادي رين، مساعي ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب إدواردو كامافينجا، عندما أكد على أنه باقٍ في فرنسا ولن يُغادر متجهًا إلى سانتياجو برنابيو.

وارتبط اسم كامافينجا بالانضمام إلى ريال مدريد في الأشهر الماضية بناء على رؤية من المدرب زين الدين زيدان، كما صنفه البعض بديلًا للصفقة المستحيلة بول بوجبا.

ومع توقف نشاط كرة القدم بسبب فيروس كورونا وإلغاء الدوري الفرنسي ما ترتب عليه تأهل رين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، رجحت الصحف الإسبانية أن الصفقة لن تتم بالفعل.

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اليوم يخرج هولفيك مؤكدًا الأمر نفسه، حيث قال "بالنسبة لكامافينجا، فإن الخطة الموضوعة له هي استمرار التطور والتقدم في رين، سيلعب معنا الموسم المقبل".

كما أضاف "الأولوية الموسم المقبل هي الحفاظ على فريقنا الحالي، الذي أظهر هذا الموسم كل ما لديه من قدرات وموهبة. يجب أن نكون أذكياء في سوق الانتقالات لتحسين الفريق وتشكيله بأفضل صورة ممكنة".

يذكر أن كامافينجا الذي ينتهي عقده في يونيو 2022 قد خاض هذا الموسم 36 مباراة بمختلف المسابقات رفقة فريقه وسجل هدفًا مع صناعته لهدفين آخرين.

كما تجدر الإشارة إلى أن الصحف الفرنسية تنعت صاحب الـ17 عامًا بأنه مكاليلي الجديد،وتقدر قيمته قبل أزمة كورونا بـ50 مليون يورو، بالطبع هذه القيمة ستقل كثيرًا جراء الأزمة الاقتصادية التي يعيشها عالم كرة القدم حاليًا.