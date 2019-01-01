رئيس ريال مدريد السابق يكشف دور بيل في رحيل زيدان

لماذا رحل زيدان عن ريال مدريد؟ وما دور كريستيانو رونالدو وجاريث بيل في الامر؟

كشف رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد السابق، السبب وراء قرار زين الدين زيدان بمغادرة الملكي بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

زيدان تولى تدريب الملكي بين يناير 2016 حتى يونيو 2018 وحقق الدوري الإسباني والسوبر مرة والأبطال 3 مرات وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي مرتين.

وقال كالديرون في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "زيدان رحل بسبب خلاف بينه وبين بيريز فيما يتعلق بسوق الانتقالات".

وأوضح: "زيدان جلس مع بيريز وطلب منه التخلي عن جاريث بيل وألا يرحل كريستيانو رونالدو عن الفريق، لكن فلورنتينو رفض".

بوسكيتس🔴🔵

لاعب وسط برشلونة والمنتخب الإسباني، أصبح مادة للسخرية بعد لقطته الشهيرة أمام انتر ميلان عام 2010، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما سقط وتحايل للحكم ليتسبب في طرد تياجو موتا لاعب انتر ميلان.😒 pic.twitter.com/tgwA4Pj4Aw — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 13, 2019

وتابع: "زيدان كان يرغب في المزيد من الصلاحيات فيما يتعلق بسوق الانتقالات، ولكن بيريز رفض ذلك والنهاية كانت معروفة. رحل زيزو ورونالدو".

كريستيانو رونالدو قرر مغادرة ريال مدريد عقب رحيل زيدان لينضم إلى صفوف يوفنتوس.