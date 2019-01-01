رئيس ريال مدريد السابق يعلن منافسة بيريز على منصبه

فيسينتي بولودا منافسًا لفلورنتينو بيريز على كرسي رئاسة ريال مدريد

أعلن فيسينتي بولودا الرئيس السابق لريال مدريد ترشحه لرئاسة النادي الملكي مع فتح باب الانتخابات المقبلة والقرر إجراؤها في العام المقبل.

وكان فلورنتينو بيريز قد فاز في المرات الثلاثة السابقة بالتزكية، حيث لم يترشح أحد أمامه في 2009 أو في 2013 وأخيرًا في 2017.

وقادت نجاحات بيريز إلى فترة استقرار إداري حيث حقق النادي طفرة اقتصادية إلى جانب تحقيقه لـ 4 بطولات لدوري أبطال أوروبا في الفترة بين 2014 و2018.

ولكن بشكل مفاجئ، أعلن الرئيس السابق لريال مدريد فيسينتي بولودا أنه يعتزم الترشح للانتخابات المقبلة والتي من المقرر أن تقام في العام 2020.

وأعلن رجل الأعمال والمحامي والسياسي فيسينتي ذلك خلال الغداء المخصص لجمعية لرواد الأعمال في فالنسيا والتي يترأسها الرجل بدوره.

وقال بولودا: "لقد اتخذت قراري، سوف أرشح نفسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لريال مدريد، لدي من المال ما يكفي ويجب القيام بـ 3 صفقات لتعزيز الفريق الحالي"

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ويعد بولودا عضوًا بريال مدريد منذ عام 1998، وترأس النادي لفترة قصيرة بين ولاية رامون كالديرون والولاية الأولى لفلورنتينو بيريز في عهدته الجديدة والتي بدأت في 2009.