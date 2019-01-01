رئيس ريال مدريد السابق: تأثرنا برحيل رونالدو بسبب غياب الخطة

لماذا تراجع مستوى ريال مدريد بعد رحيل رونالدو؟ رئيس الملكي السابق يجيب

انتقد فيسنتي بولودا، رئيس ريال مدريد السابق، طريقة التعامل مع ملف رحيل كريستيانو رونالدو والملعب الجديد.

رونالدو انضم إلى يوفنتوس مطلع الصيف الجاري مقابل 100 مليون يورو.

وقال بولودا في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "من قبل كنت أرى أنّ رحيل كريستيانو رونالدو لن يؤثر كثيرًا على ريال مدريد. فلو نظرنا إلى الليجا نجد أنّ أهدافه الـ 50 في الموسم لم تحقق لنا الكثير".

وتابع: "الفريق تأثر برحيل رونالدو لأنّه لم يكن هناك أي خطة للعمل دونه، ومع العشوائية تراجع الفريق بهذه الصورة".

بولودا تولى رئاسة الميرينجي بين 16 يناير 2009 حتى 31 مايو من العام ذاته قبل أن يخلفه فلورنتينو بيريز.

كما أكد رئيس بطل دوري أبطال أوروبا السابق أنّ المفاوضات مع رونالدو للانضمام للملكي في 2009 بدأت من رامون كالديرون وهو استكملها بينما بيريز لم يقوم بشيء سوى إتمام الأمر ودفع القيمة.

"لن أنسى أبدًا تمريرة رونالدينيو في أول أهدافي ضد ألباستي" 🗨️



🎙️ميسي بعد وصوله إلى 400 هدف في الليجا pic.twitter.com/bX0O3e7NgV — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 16, 2019

واختتم: "ملف الملعب الجديد فضيحة أخرى، اقترحت أن نسير على خطى أتلتيكو مدريد ونبقي على سانتياجو برنابيو وننتقل لبناء ملعب جديد. بنفس التكلفة كنا نستطيع بناء ملعب بسعة 100 ألف وبإمكانيات أفضل".

ريال مدريد قرر إجراء بعض الإصلاحات في "سانتياجو برنابيو" على ألا تزداد سعته مقابل نحو 500 مليون يورو.