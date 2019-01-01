رئيس روما ينهال بالمدح على كولاروف ويطالب باتخاذه مثل أعلى

جيمس بالوتا رئيس نادي روما يمدح النجم الصربي ألكسندر كولاروف ظهير النادي العاصمي ويؤكد أن الفريق في حاجة لتواجد 22 لاعب بنفس خصائصه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد جيمس بالوتا رئيس نادي روما باللاعب الصربي ألكسندر كولاروف ظهير النادي العاصمي وبما يقدمه مع الفريق من أعلى درجات الإلتزام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بالوتا وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لـ 22 لاعبًا مثل ألكسندر كولاروف يقدمون كل ما لديهم من أجل الفريق.

وقال بالوتا: “بالنسبة لي لا يوجد أي شكوك حول ألكسندر كولاروف، هو لاعب كرة قدم مثالي ومحترف لأقصى درجة وأي نادي يريد تواجد أمثاله في صفوفه".

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وأضاف: "كل يوم يكون أول من يصل لتدريبات الفريق ويتواجد في النادي، كما أنه يكون آخر من يرحل من هنا من ضمن كل لاعبي الفريق".

واكمل: "هو لاعب كرة قدم قوي للغاية، ولا يخرج في وسائل التواصل الاجتماعي ولا يشرب الكحوليات، هو فقط يلعب كرة القدم بجدية ويتدرب بكل قوة".

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واختتم تصريحاته: "في وقت ما سيتعرض لخطأ ما، يجب على الجماهير أن تدرك أنه إنسان كالجميع، وأن يعرفوا أننا في حاجة لوجود 22 لاعب مثله في فريقنا".