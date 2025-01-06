"أتمنى أن يكتشف الأوروبيون جمال السعودية" .. رئيس رابطة الدوري الإيطالي يشيد بتنظيم كأس السوبر في الرياض

انبهار رئيس رابطة الدوري الإيطالي...

أبدى إيزيو ماريا سيمونيلي، رئيس رابطة الدوري الإيطالي، سعادته باستضافة المملكة العربية السعودية، بطولة السوبر الإيطالي، وتمنى أن يكتشف الناس في إيطاليا وأوروبا، مدى تطور وجمال السعودية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، مباريات كأس السوبر الإيطالي، وتحديدًا على ملعب الأول بارك، وتقام مساء اليوم الإثنين مباراة النهائي بين إنتر وميلان.

وقال سيمونيلي في تصريحات صحفية: "وجودنا هنا في هذا الملتقى دليلًا ملموسًا على كيف يمكن لكرة القدم أن تكون جسرًا بين الثقافات والبلدان البعيدة ولكنها متشابهة من حيث الترحيب والضيافة".

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وتابع: "أود أن اغتنم تلك الفرصة لتهنئة المتأهلين للنهائي، وكذلك فرق نصف النهائي أتالانتا ويوفنتوس، لقد كان المشجعون العرب هذا العام محظوظين بمتابعة أقوى الفرق الإيطالية".

وأضاف: "وعلى المستوى الشخصي في تلك البطولة، شاهدت السعودية واكتشفت أنها بلد جميلة وبتقاليد رائعة ومناظر طبيعية خلابة، أعتقد أنه في المستقبل وبفضل كرة القدم سوف يكتشف الكثير من الأشخاص جمال المملكة العربية السعودية".

جدير بالذكر أن السعودية قد بدأت في استضافة السوبر الإيطالي في نسخة 2018، واستضافته من جديد في النسخ الثلاث الأخيرة.