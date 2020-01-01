رئيس دورتموند: إدارة مانشستر يونايتد سبب فشل صفقة سانشو!

طريقنا كان واضحًا عكسهم..

ادّعى هانز يواخيم فاتسكه، رئيس بوروسيا دورتموند، أن إدارة مانشستر يونايتد أساءت تقدير جادون سانشو، ما كان سببًا رئيسيًا في فشل انتقاله إليهم في الميركاتو الصيفي الماضي.

يونايتد قضى الصيف بأكمله يحاول دعم مركز الجناح بالتعاقد مع سانشو، بيد أن طلبات إدارة دورتموند كانت مرتفعة للغاية ووقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لصالح الشياطين الحمر.

تمسك دورتموند بأنه لن يبيع سانشو سوى بقيمة 120 مليون يورو، بينما بلغ أعلى عرض من اليونايتد 80 مليون بجانب 20 مليون آخرين كإضافات، ما كان كفيلًا لانهيار الاتفاق بين الطرفين.

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بدوره، عقّب فاتسكه على الأمر في تصريحات لشبكة ZDF الألمانية بقوله "هم أساءوا الحكم على الوضع بأننا سنكون أكثر استعدادًا لتقديم مزيد من التنازلات، لكن كان لدينا خط واضح وسنواصل كذلك في الصيف المقبل".

كما أضاف "سمعت وقرأت في كل مكان خلال الربيع الماضي أن سانشو قد رحل بالفعل عن دورتموند، وفي النهاية هو هنا معنا".

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وأتم "كان لدينا اتفاق معه ولم يكن الأمر كما قالت الصحافة. في هذه الصناعة، لا يمكنك القول أن أي لاعب غير قابل للبيع تمامًا".

الجدير بالذكر أن عقد سانشو مع بوروسيا دورتموند يمتد لثلاثة مواسم أخرى، ما يضع النادي الألماني في موضع قوة في الصيف المقبل أيضًا حتى وإن أراد اللاعب المغادرة.

كما تجدر الإشارة إلى أن سانشو أتم اتفاقه عبر وكيله مع مسؤولي مانشستر يونايتد، لكن هذا لم يكن كافيًا للضغط على دورتموند للسماح له بالرحيل في السوق الماضية.