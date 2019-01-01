رئيس تورينو يحسم مستقبل بيلوتي

المهاجم الإيطالي مطلوب في روما ووست هام

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حسم أوربانو كايرو رئيس تورينو مستقبل مهاجم الفريق "أندريا بيلوتي" المطلوب من وست هام وروما.

وتقدم وست هام بعرض لضم بيلوتي يُقدر بـ40-50 مليون يورو لكن قناة سكاي سبورت أوضحت أن التورو لن يتخلى عن مهاجمه سوى مقابل عرض يزيد عن 60 مليون يورو، فيما تحدثت تقارير أخرى عن رغبة روما في ضم اللاعب ليخلف إيدين دجيكو.

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لكن كايرو تحدث عقب مباراة فريقه أمام روما ظهر اليوم والتي خسرها بنتيجة 3-2، قائلًا حين سُئل عن مستقبل اللاعب "بيلوتي سيبقى في تورينو".

يُذكر أن عقد بيلوتي مع تورينو يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 100 مليون يورو، لكنه موجه فقط للأندية من خارج إيطاليا، وقد حاول ميلان ضم اللاعب خلال الصيف الماضي لكن طلبات ناديه المالية حالت دون إتمام الصفقة.