رئيس بوكا جونيور يحدد موصل وصول دي روسي للأرجنتين

رحلة دي روسي الجديدة في الأرجنتين أوشكت على البداية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد دانييل أنجيليسي، رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، أن الإيطالي المخضرم دانييل دي روسي، سيصل إلى بيونس آيرس العاصمة الأرجنتينية الأربعاء القادم من أجل إتمام التعاقد بين الطرفين.

وسينضم دي روسي، إلى صفوف الفريق الأرجنتيني بعقد يمتد إلى مارس القادم، بعدما رفض نادي روما تمديد عقده.

وظهرت لافتات ترحيب باللاعب الإيطالي صاحب الـ 35 عاماً، في محيط ملعب بوكا جونيورز، وأمام مراكز تدريب الفريق.

وقال رئيس النادي الأرجنتيني في تصريحات صحفية: "يريد دي روسي، إنهاء مسيرته في بوكا جونيورز".

ولم يلعب دي روسي، لأي نادي آخر في مسيرته غير روما الذي بدأ معه من صفوف الناشئين حتى وصل إلى قائد الفريق.

الجدير بالذكر أن قيمة عقد الإيطالي المخضرم مع فريقه الجديد، ستصل إلى 800 ألف يورو.