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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

رئيس بروسيا دورتموند يكشف موقف جوتزه من الرحيل

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هانز يواكيم فاتسكه رئيس نادي بروسيا دورتموند يؤكد أن لاعبه الألماني ماريو جوتزه لن يرحل عن صفوف الفريق في الصيف.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

نفى هانز يواكيم فاتسكه رئيس نادي بروسيا دورتموند وجود أي نية لرحيل لاعبه ماريو جوتزه عن صفوف بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فاتسكه لصالح "دازن" وأكد خلالها أن اللاعب لم يتقدم بأي طلبات للرحيل عن صفوف الفريق.

وقال فاتسكه: "لا أعلم لماذا يجب على جوتزه الرحيل من الأساس، لا أستطيع أن أفهم مثل تلك الأحاديث التي تخرج في الأخبار كل فترة، هو لم يطلب الرحيل".

وكان اللاعب قد أرتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف فريق بروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني خلال الصيف المقبل.

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وأرتبط اسم اللاعب بشكل أساسي بفريق أرسنال الإنجليزي الذي أكدت تقارير عديدة أن النادي يريد الحصول على خدماته".

جدير بالذكر أن جوتزه لديه عقدًا مع فريق بروسيا دورتموند مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، كما تناولت تقارير صحفية وجود اتفاق على تمديده.

 

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