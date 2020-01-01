برشلونة

رئيس برشلونة يعلن إقالة سيتيين من تدريب الفريق

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Quique Setien Bartomeu Abidal Barcelona
Getty
الخبر صار رسميًا

أعلن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، إقالة كيكي سيتيين، المدير الفني للفريق، بعد الخسارة بثمانية لهدفين أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة فشل في تحقيق أي بطولة خلال الموسم الجاري بعد خسارة الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد وتوديع كأس الملك من ربع النهائي أمام أتلتيك بيلباو.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أنّ ليونيل ميسي، هداف البلوجرانا التاريخي، سوف يرحل في الصيف الجاري، إلا أنّ إدارة برشلونة نفت الأمر.

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    وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "سيتيين خارج الفريق، لقد تمت إقالته".

    وأشارت التقارير الصحفية إلى أنّ بارتوميو اجتمع مساء اليوم، الأحد، مع مدرب الفريق وأبلغه بقرار التخلي عنه بعد الهزيمة المدوية أمام بايرن ميونخ.

    ومن المتوقع أن يكون رونالد كومان خليفة سيتيين في تدريب الفريق، خاصة وأنّ مدرب المنتخب الهولندي تواجد لمدة يومين في برشلونة قبل أن يسافر في طائرة خاصة مساء اليوم.

    وتشير التقارير الصحفية أيضًا إلى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في برشلونة وإعلان بارتوميو تقديم استقالته، على أن تُقام في يناير بدلًا من يونيو المقبل.

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