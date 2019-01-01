رئيس بايرن ميونخ يكشف موعد إعلان خلفية كوفاتش الدائم

قبل بداية العام الجديد

كشف رئيس بايرن ميونخ أولي هونيس عن الموعد المقترح لإعلان اسم الخليفة الدائم للمدرب السابق نيكو كوفاتش، بعد إقالته من تدريب الفريق أول أمس الأحد على خلفية النتائج السلبية، والتي كان آخرها فضيحة السقوط أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-5.

ورغم نجاح المدرب الكرواتي في موسمه الأول بتحقيق الثنائية المحلية البوندسليجا وكأس ألمانيا، إلا أن أوضاعه لم تكن على ما يرام هذا الموسم، خصوصًا على مستوى الدوري المحلي، ما تسبب في طرده بعد تقهقر العملاق البافاري في جدول ترتيب الأندية باحتلال المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن متصدر البطولة.

وقامت الإدارة بتعيين هانز فليك بصورة مؤقتة للإشراف على تدريب روربرت ليفاندوفسكي ورفاقه أمام أولمبياكوس في سهرة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم قمة بوروسيا دورتموند المقرر لها يوم السبت المقبل، والتي سيعقبها استراحة نوفمبر الدولية.

وفي رده على سؤال حول اسم الخليفة المنتظرة لكوفاتش، قال رئيس النادي "لا أستطيع أن أقول ما سيحدث في الأسابيع القليلة المقبلة، وهذا ليس بالأمر المهم جدًا لأننا لدينا ثلاثة أسابيع لتقييم الوضع بشكل جيد".

وأضاف "علاقتنا بكوفاتش كانت جيدة، وقد توصلنا إلى اتفاق ولم تحدث مشكلة، وقد أجريت مكالمة هاتفية معه اليوم، ويبدو لي أن كل شيء يسير على ما يرام، وشعرت أنه تخلص من ضغط كبير، كل ما أستطيع قوله أننا سنلعب ضد أولمبياكوس ثم بوروسيا دورتموند، وفي غضون ثلاثة أسابيع سنعرف كل شيء".

والمعروف أن وسائل الإعلام الألمانية تربط أسماء بعينها لخلافة المدرب الكرواتي، في مقدمتهم الهولندي إريك تين هاج –مدرب الشباب السابق-، آرسن فينجر، ماسيميليانو أليجري وجوزيه مورينيو.