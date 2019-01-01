رئيس الوداد يكشف: فاوضونا لاستكمال النهائي مقابل الفوز باللقب العام المقبل

اجتماع في باريس غدًا لاتخاذ قرار بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف سعيد الناصيري؛ رئيس نادي الوداد المغربي، عن المؤامرة التي حيكت ضد ناديه في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، مؤكدًا أنه تمت مطالبته بتمرير المباراة مقابل أن يحصد وداد الأمة اللقب الموسم المقبل.

إياب النهائي الأفريقي أقيم في الأول من 31 من مايو الجاري بملعب رادس في تونس، وشهد انسحاب الوداد، إثر إلغاء هدف التعادل الذي سجله في الدقيقة 61، ومع المطالبة بالعودة إلى تقنية الفيديو، فوجئ لابوه بتعطيلها، ليقرروا الانسحاب بعد توقف دام أكثر من ساعة.

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واضطر أحمد أحمد؛ رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف"، للنزول لأرض الملعب لحل الأزمة، لكنه قرر بعدما منح اللقب لباب سويقة واعتباره فائزًا لانسحاب الفريق المغربي.

الناصيري قال، خلال تصريحاته لقناة "Medi1TV" المغربية: "ذهبنا لتونس للعب بشرف، لكنني فوجئت بمساومتي على استكمال المباراة مقابل ضمان اللقب للوداد الموسم المقبل، وهو ما رفضنا، لأننا نريد الفوز بشرف ولا يمكن أن نكون طرفًا في فساد المنظومة الأفريقية".

وأضاف: "لدي تسجيلات دارت بيني وبين رئيس الاتحاد الأفريقي، ووديع الجريء؛ رئيس الاتحاد التونسي، تثبت ما أقول، نحن نريد أن نوقف هذا الفساد وما حدث لا يصدق وبعيد كل البعد عن مبدأ تكافؤ الفرص".

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واختتم: "أخبرونا أن النهائي سيكون به تقنية الفيديو، ولم يحدث، والآن مطلبنا هو تطبيق القانون الذي ينص على أحقيتنا في الحصول على اللقب وليس حتى إعادة المباراة، وإذا لم نحصل على حقنا من كاف فسنلجأ للاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية".

يذكر أن لقاء الذهاب كذلك شهد عديد الأزمات، حيث اعترض الوداد على الحكم المصري جهاد جريشة، إثر عدم احتسابه ضربة جزاء لصالحه وإلغاء هدف آخر بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وتسبب احتجاج النادي المغربي إلا إيقاف جريشة من قبل كاف لمدة ستة أشهر.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأفريقي غدًا الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا في العاصمة الفرنسية "باريس"، لمناقشة أزمة الإياب.