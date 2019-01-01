رئيس الهيئة العامة للرياضة يشكر خادم الحرمين على رعاية نهائي الكأس

الاتحاد يواجه التعاون غداً الخميس في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد يواجه التعاون غداً الخميس في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي تُقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

رئيس الهيئة العامة قال في تصريحاته " إن الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في هذا الوطن الغالي دليل راسخ وثابت على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده لهذا القطاع الحيوي المهم الذي يلامس شباب وفتيات هذا الوطن، وحرصهم المتواصل على توفير جميع احتياجات هذا القطاع ليحقق أبناؤنا المنجزات الرياضية على مختلف الأصعدة محلياً وخارجياً".

الكأس يا فودي 🙌🏆



حامل آمال جمهور الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين🏆



(📽: @3_october ) pic.twitter.com/J5CgyaXmIY — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 1, 2019

وأضاف " أن هذا النهائي الكبير هو مناسبة سنوية يسعد بها أبناء هذا الوطن للتعبير عن مشاعرهم الصادقة تجاه ولاة أمر هذه البلاد المباركة، وزيادة أواصر المحبة والاعتزاز"، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا، وأن يحفظ المملكة من كل سوء، وأن يدحر كيد أعدائها، وأن يحفظ لنا نعمة الأمن والأمان.

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وهنأ سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فريقي التعاون والاتحاد بالوصول للنهائي، والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، متمنياً أن يظهر الفريقان بالمستوى المشرف والمأمول الذي يعكس أهمية هذه المناسبة الغالية، ومدى التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية عموماً، وكرة القدم على وجه الخصوص.