رئيس النصر يكشف عن موعد إعلان اسم المدرب الجديد

مسلي آل معمر يحسم موقف المدرب الجديد

حرص مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، على توضيح الأمور لدى جماهير ناديه، بشأن المدرب الجديد الذي سيقود العالمي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرازيلي مانو مينيزيس.

نادي النصر قرر إقالة مينيزيس من تدريب الفريق الأصفر، بسبب سوء نتائج الفريق، وذلك بعد خسارة الكلاسيكو أمام الاتحاد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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مسلي آل معمر قال عبر حساب النصر على تطبيق "سناب شات" بعد الفوز على أبها: "أشكر اللاعبين والجماهير التي ساندت الفريق، والقادم إن شاء الله يكون أجمل وأفضل".

رئيس النصر تحول للحديث عن المدرب الجديد، حيث قال: "بالنسبة للمدرب، بإذن الله تعالى من 24 إلى 48 سيتم الإعلان عن اسمه عبر الحساب الرسمي للنادي، وخلونا نتفاءل".

ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن المدرب الجديد الذي سيقود نادي النصر خلال الساعات القادمة، وذلك في ظل البحث عن مدرب عالمي قادر على قيادة النصر لتحقيق الانتصارات والألقاب.

وحقق النصر الفوز على أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.