رئيس النصر السابق: كنت أتمنى بقاء سعود آل سويلم

ابتعاد آل سويلم أثار الكثير من الجدل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر السابق أسفه لرفض سعود آل سويلم الرئيس المكلف البقاء في منصبه للفترة القادمة.

وكان آل سويلم قد صدم الجميع بعدم تقديم أوراق ترشحه لرئاسة النصر لأربع سنوات قادمة، ذلك رغم إجماع جميع من ينتمي للنادي السعودي على تأييده ودعم فوزه بالمنصب بالتزكية، خاصة بعد نجاحه في إعادة الفريق لمنصات التتويج من خلال فوزه بلقب الدوري السعودي للموسم الأخير.

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فيصل بن تركي كتب على حسابه الشخصي على تويتر "تعجز الكلمات عن شكر أخي الغالي سعود السويلم على العمل الكبير الذي قدمه للعالمي على جميع الأصعدة".

أضاف "وإن كنت شخصيًا أتمنى استمراره بالفترة القادمة، ولكننا يجب أن نحترم قراره والشكر موصول لجميع أعضاء مجلس الإدارة المميزين".

آل سويلم أعلن رفضه الاستمرار في منصبه، ومن المتوقع أن يُفتح باب الترشح لرئاسة النصر من جديد حسبما تنص عليه اللوائح.