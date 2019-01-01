رئيس الليجا: نيمار سيعتزل في باريس سان جيرمان

نيمار كان حديث الصيف في إسبانيا وفرنسا

هيثم محمد فيسبوك تويتر

علق رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني خافيير تيباس على صفقة انتقال البرازيلي نيمار إلى برشلونة، ويقول إنه سيعتزل في باريس سان جيرمان، مؤكداً أن وصوله لدوريه ليس بتلك الأهمية.

وحاول برشلونة طوال الصيف الماضي استعادة نيمار مجدداً من بي إس جي، ولكن الصفقة فشلت في الساعات الأخيرة من الميركاتو.

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وقال تيباس في مؤتمر بالعاصمة البرتغالية لشبونة: "من الجيد تواجد عناصر مهمة في الليجا، يزيد من قيمتها، ولكن وجود نيمار ليس ضرورياً".

وأضاف: "إذا انضم هذا جيد، ولكن إذا لم ينضم لن نخسر شيئاً، لا أرى وجوده أساسياً وسنستمر بالنمو دون وجوده، مغادرته برشلونة كانت عملية خارج إطار الميركاتو".

وختم: "عندما تفعل ذلك يصبح مستحيلاً أن تبيعه داخل إطار الميركاتو الطبيعي، نيمار سيعتزل في باريس سان جيرمان إذا لم يخفض مطالبه المادية وراتبه".

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ويتواجد نيمار حالياً مع المنتخب البرازيلي الذي سيلعب ودياً أمام كولومبيا وبيرو هذا الأسبوع.