رئيس الليجا: مغادرة ميسي برشلونة لم تكن فكرة سليمة

تيباس يعود للقضية الأسخن الصيف الماضي

عاد رئيس رابطة الليجا الإسبانية خافيير تيباس للحديث عن القضية التي شغلت الجميع في الانتقالات الصيفية وهي رغبة ليونيل ميسي بمغادرة برشلونة، ووصفها بالقرار غير السليم.

ميسي أعلن نيته مغادرة النادي الكتالوني بسبب تردي الأوضاع إدارياً وفنياً، قبل أن يتراجع عن قراره ويقرر الاستمرار لتجنب الدخول في نزاع مع برشلونة.

وقال تيباس للإعلام: "كما قلت دائماً، أريد دوماً رؤية ميسي في الليجا، إذا استمر في برشلونة هذا من حسن حظهم، الوحدة بين الطرفين جيدة لبرشلونة، وميسي، والليجا ككل".

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وواصل: "لست متأكداً أن مغادرة ميسي كانت فكرة سليمة، ربما كلاعب، ولكن ليس كميسي من منظور صناعة كرة القدم لأنه آلة تنتج العديد من حوله، لا أعرف إذا كان الأمر سينجح".

وأكمل رئيس الرابطة: "ميسي سيبقى وسأقول إننا بعنا حقوق بث الليجا حول العالم للسنوات الأربع المقبلة ولن يطالبنا أي شخص بإلغاء الاتفاق في حال مغادرة ميسي".

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وحول تأثر الدوري بفيروس كورونا: "نرى في الصحف الحديث عن أن الأنشطة الاقتصادية لن تتوقف مجدداً، يجب أن يكون هناك توازناً بين الاقتصاد والصحة".

وختم: "إذا لم يكن هناك، سننتقل من أزمة صحية إلى أزمة اقتصادية، والتي سيكون تأثيرها خطير على الجميع".

وطبقت إسبانيا حزمة من القرارات فيما يخص حظر التجوال والتجمعات مع بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا.