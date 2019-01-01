رئيس الكاف يشكر مصر ويُعلن تعيين إيتو ودروجبا كمساعدين له

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعيين دييديه دروجبا وصامويل إيتو

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، رسالة شكر إلى مصر على تنظيم النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا.

رئيس الاتحاد الإفريقي قال في تصريحات على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي :"ما حدث بمثابة معجزة خلال خمسة أشهر فقط بعد اختيارها كدولة منظمة لتنظيم البطولة الأفريقية".

ووجه رئيس كاف الشكر لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي على دعم الدولة بأكملها لتنظيم تلك البطولة، بجانب التحية لهاني أبو ريدة على دوره في هذا الحدث.

وفي إطار أخر، أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعيين دييديه دروجبا وصامويل إيتو، معاونان لرئيس كاف، وسيتم منحهم المسمى المناسب لمنصبيهما.

وش رأيكم في القيم المالية التي دفعت من قبل #النصر و #الاتحاد لضم عبد الفتاح أدم، وهارون كمارا🤔 pic.twitter.com/15NbTx0WUm — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 18, 2019

كما وجه أحمد أحمد اعتذار للجنة التنفيذية بعدم اخبارهم بهذا الأمر في وقت سابق، ولكنها خطوة سريعة من أجل إصلاح الكرة الإفريقية في أقرب وقت ممكن.

وعن طبيعة التعاون مع انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قال : "لقد وعدته بالتعاون الكامل مع فاطمة سامورا لتطوير الكرة الأفريقية والسير في خطوات الإصلاح بشكل أسرع".

وردًا على وجود بعض الأزمات داخل الاتحاد قال : "نحن عائلة واحدة ومن الطبيعي وجود بعض المشاكل وأعمل على حلها رغم الانتقادات التي تعرضت لها وفي إطار البحث عن التوسع مع شركاء كاف، من أجل تطوير كرة القدم".

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يُذكر أن نهائي كأس أمم إفريقيا سيجمع غدًا الجمعة بين منتخبي السنغال والجزائر في المباراة التي ستُقام على استاد القاهرة.