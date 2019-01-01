رئيس العين الإماراتي ينفي التفاوض مع البلجيكي مارك فيلموتس

إدارة العين قد وافقت على رحيل المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش، والذي يقود حالياً نادي الهلال السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أوضح غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، حقيقة اقتراب إدارة ناديه من التعاقد مع المدرب البلجيكي مارك فيلموتس.

الهاجري غرد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "الاسم الذي تم تداوله في الإعلام بشعار الخبر الحصري من البعض أمر مستغرب وعاري من الصحه".

وأضاف رئيس العين : "أؤكد بأن العين لم يفاوض أي مدرب بلجيكي، وهناك مدربين اثنين من مدرستين مختلفتين نثق في قدرات كلاهما على المساهمة في تحقيق طموحات الزعيم المحلية والآسيوية".

وكانت إدارة العين قد وافقت على رحيل المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش، والذي يقود حالياً نادي الهلال السعودي.

بعد توليه القيادة الفنية، عاد النمور للمسار وللانتصارات 🐯

سلافين بيليتش هو أفضل مدرب لشهر يناير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🏆👏



(@ittihad :📸) pic.twitter.com/5NynM7PVtk — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 6, 2019

وتعليقاً على وجود حالة عدم رضا على مستوى الفريق قال الهاجري: "اتفق مع الكثيرين بأن العين ليس في أفضل حالاته حالياً، والأسباب عديدة ولكنني على يقين بأن الفريق سيتجاوز الظروف الراهنة بوقفة الجميع، لأن رجال الزعيم عودونا على إسعاد الأمة العيناوية وثقتنا فيهم بلا حدود".

الاسم الذي تم تداوله في الإعلام بشعار الخبر الحصري من البعض امر مستغرب وعاري من الصحه.

ورداً على أكثر الأسئلة الواردة أؤكد بأن العين لم يفاوض أي مدرب بلجيكي وهناك مدربين اثنين من مدرستين مختلفتين نثق في قدرات كلاهما على المساهمة في تحقيق طموحات "الزعيم" المحلية والآسيوية.#العين — غانم الهاجري (@Ghanimalhajeri) February 6, 2019

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم: "مخطئ من يعتقد أن لاعبي الزعيم من مواطنين أو أجانب يشغل فكرهم أي أمر غير الحصول على أفضل النتائج وإظهار أفضل ما لديهم في الدفاع عن الشعار، وبإذن الله العلي القدير ستكون الكلمة الأعلى لهم في التحديات القادمة بداية بمواجهة الديربي، ويبقى الأهم هو دعم ومساندة وتحفيز الفريق".

وأنهى قائلاً: "الظروف غير الاعتيادية في أي منظومة تؤثر سلبياً في كثير من الأحيان خصوصاً، عندما يرتبط الأمر بعدم الاستقرار، ما يجعل الظهور الأول غير مرضٍ للطموحات، لكن هذا لا يعني بأن نقسو على من يحملون على عاتقهم هم إسعاد محبي الشعار".