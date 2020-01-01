رئيس الشباب يصدم النصر بسبب عبدالمجيد الصليهم

شارك لاعب الوسط صاحب الـ25 عامًا الموسم الجاري في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 12 مباراة

وجه خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي صدمة إلى إدارة النصر قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية بساعات قليلة.

ورفض البلطان بيع ما تبقى في عقد اللاعب عبد المجيد الصليهم لاعب الوسط، لصالح العالمي بعدما أبدى الأخير رغبته في ضم اللاعب.

وبحسب التقارير فأن البلطان رفض التنازل عن الصليهم للنصر بحجة رفض الإسباني لويس جارسيا مدرب الشباب بيع عقد اللاعب لحاجته إلى خدماته في الفترة المقبلة.

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نادي النصر السعودي كان قد أعلن تعاقده رسميًا مع عبد المجيد الصليهم، لاعب الشباب، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، تبدأ من الموسم المقبل.

العالمي حسم الصفقة لصالحه مجانًا، حيث دخل اللاعب الفترة الحرة، التي تمنحه حق التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير، والانضمام له مجانًا في الصيف.

وكان ناديا الهلال واتحاد جدة يرغبان في الظفر بخدمات الصليهم إلا أنه فضل ارتداء قميص النصر، حتى رفض العرض الذي قدمه له الشباب لتجديد عقده.

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وشارك لاعب الوسط صاحب الـ25 عامًا الموسم الجاري في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 12 مباراة بواقع 891 دقيقة.