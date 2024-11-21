رئيس الشباب يضحك على "مقلب" الهلال في متعب الحربي .. ويؤكد: تمبكتي أفشل صفقة وتم بيعه بثمن بخس!

رئيس الشباب يتحدث عن سعر رحيل متعب الحربي إلى الهلال..

وجه محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، ردًا على الآراء المتداولة بشأن "مقلب" تعاقد الهلال مع متعب الحربي، القادم من الليوث، بصفقة تاريخية، قبل معاناته من الإصابات.

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وانتقل متعب الحربي إلى صفوف الهلال، في الميركاتو الصيفي، بعد صراع شرس مع النصر والأهلي اللذين كانا يتنافسان على صفقة الظهير الأيسر، ليصبح الحربي أغلى صفقة محلية في تاريخ الدوري السعودي، إلا أن الإصابات أثّرت على مشاركة اللاعب بقميص الزعيم، خاصة في ظل تألق البرازيلي رينان لودي، الذي يعد عنصرًا أساسيًا في كتيبة المدرب البرتغال جورج جيسوس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد المنجم، عبر برنامج "كورة"، على وصف صفقة الحربي بـ"المقلب"، بالضحك، حيث قال بطريقة دبلوماسية، إن نادي مثل الهلال لم يكن ليتعاقد مع لاعب وهو يدرك أنه مصاب، مضيفًا "الدنيا عرض وطلب، وبسبب الطلب المتزايد عليه، يمكن أن يصل العرض إلى قيمة يراها البعض متزايدة".

واستطرد "فنيًا كان من المستحيل أن أفرط في متعب الحربي، ولو لم تكن هناك حاجة مالية للنادي، ما كنا فرطنا في اللاعب، والجانب الإيجابي أننا بنينا فريقًا، لقد تعاقدنا مع 5 أو 6 لاعبين في تلك الفترة، ومتعب احترم الشباب وإدارته، وأعطانا التوكيل في إدارة صفقة بيعه بطريقة احترافية، كما نفذ طلبي بألا يتواصل مع أي نادٍ أو يحدد ميله إلى أي جهة، ولولاه لما تفاوضنا بهذه القوة"، منوهًا بأن صفقة الحربي هي الأغلى في تاريخ الدوري السعودي من حيث اللاعبين المحليين، بقيمة تجاوزت مبلغ الـ120 مليون ريال، فضلًا عن إعارة مصعب الجوير.

حسان تمبكتي أفشل صفقة في تاريخ الكرة السعودية

في المقابل، قال المنجم، إن صفقة حسان تمبكتي، وانتقاله إلى الهلال، إبان فترة رئاسة خالد الثنيان، هي الأفشل في تاريخ الكرة السعودية، مؤكدًا أن الصفقة الناجحة يجب أن تتوافر فيها ثلاثة عوامل، وهي الجانب (المالي والفني والمعنوي)، وهذه الصفقة لم تتحقق فيها أي من هذه الجوانب.

وأوضح "تم بيع حسان تمبكتي إلى الهلال بثمن بخس، ولن أفصح بشأن قيمة الصفقة، وخالد الثنيان طلب الاجتماع معنا بعدما حسم رحيل اللاعب إلى الهلال، ثم قال لنا في الاجتماع (يجب أن نبيع تمبكتي)، والصفقة حينها كانت منتهية، وكنا - كأعضاء - ضد قرار الرحيل، وطالبنا الثنيان، على الأقل، بإدارة الصفقة بشكل سليم، لأن اللاعب كان مطلوبًا من أربعة أندية مقتدرة مالية، ولا يُعقل أن يباع بالثواني الأخيرة".

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وأضاف المنجم "كان يجب اتباع بروتوكول عند بيع حسان تمبكتي، بأنك تبيع باسم نادي الشباب، خروج اللاعب تم بصورة غير جيدة، وبطريقة تسببت في (شوشرة) داخل البيت الشبابي، ومن الناحية الفنية، هل قمت بتغييرات في فريقك بعد رحيل تمبكتي؟ كان يفترض أن تعقد صفقات، ولكن الصفقة بيعت بثمن بخس، وقمنا باستعارة الثنائي عبد الله رديف وحمد اليامي حينها من الهلال".