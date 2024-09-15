"فوز ليس له طعم" .. رئيس الشباب يدعم فهد المولد ورسالة "مُريبة" عن غياب كاراسكو أمام القادسية

رئيس الشباب يرد على غياب كاراسكو..

أكد محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أن الانتصار على القادسية، ليس له طعم، في ظل إصابة فهد المولد، جناح الفريق، الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات دبي.

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وحقق الشباب فوزًا على مضيفه القادسية بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، فيما احتفل ماجد كنبه بهدفه، بإبراز قميص فهد المولد، كما دخل لاعبو الليوث، المباراة مرتدين قميص المولد، من أجل دعم اللاعب الذي تعرض لحادثة في مدينة دبي، بالسقوط من شرفة منزله.

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وقال المنجم، في حديث إعلامي عقب مباراة القادسية والشباب، "حققنا فوزًا مهمًا، ولكنه ليس له طعم، لأن أخونا فهد المولد حالته الصحية، الكل يعرفها، وإن شاء الله يعود إلينا سالمًا غانمًا".

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من ناحية أخرى، وجه المنجم رسالة "مريبة" بشأن غياب الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، عن المباراة، بقوله "عندنا 25 لاعبًا وليس هناك لاعب أكبر من الفريق"، فيما عاد للحديث عن اللقاء، قائلًا إن المجموعة قدمت أداءً بطوليًا، وسط الظروف التي هم فيها، في ظل الحالة الصحية لزميلهم فهد المولد، كما تقدم بالشكر إلى القيادة وسمو وزير الرياضة، وياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة، وكل من وقف مع اللاعب وقفة تعني الكثير للشباب.

وتشير التقارير الإعلامية، إلى خضوع فهد المولد لجهاز التنفس الصناعي، بعد معاناته من كسور متفرقة في الجمجمة والرقبة، فيما وصل والدا اللاعب إلى إمارة دبي، من أجل دعمه، فيما توجه الفريق الطبي للمنتخب السعودي، لمتابعة الحالة الصحية للاعب، بالتنسيق مع وزارة الرياضة وشرطة دبي والقنصلية العامة للمملكة في دبي.