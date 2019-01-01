رئيس الزمالك يطلب التكفل بعلاج مؤمن زكريا

يتعامل مع زكريا باعتباره واحدًا من أبناءه

ماجد جزر

أعلن رئيس نادي الزمالك تكفله بعلاج اللاعب مؤمن زكريا لاعب نادي الأهلي المصري على نفقته الخاصة على خلفية الأزمة الصحية التي يُعاني منها اللاعب.

وحصل مؤمن زكريا على تعاطف جميع متابعي كرة القدم في مصر، عقب ظهوره في احدى البرامج الرياضية وهو يُعاني من الإصابة.

رئيس نادي الزمالك قال في تصريحاته تلفزيونية أنه يتعامل مع زكريا باعتباره واحدًا من أبناءه، كما إنه ارتدى قميص الزمالك من قبل.

لاعب الأهلي أكد في تصريحاته إنه حالته النفسية السيئة هي سبب معاناته من المرض، وإنه سوف يسافر إلى ألمانيا خلال أيام من أجل العلاج.

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من ناحية أخرى أكد رئيس الزمالك أن النادي تحمل نصف نفقات إذاعة مباراة الفريق ضد جينيراسيون فوت السنغالي المقررة اليوم السبت في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.