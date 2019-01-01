رئيس الزمالك: جروس لن يرحل وأعتذر للجماهير

رئيس الزمالك يوجه اعتذاره لجماهير ناديه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نفى رئيس نادي الزمالك، ما تم نقله عبر بعض التقارير الإخبارية، التي تفيد بأن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض، أبلغ الإدارة بعدم تجديد عقده.

رئيس الزمالك قال خلال تصريحات تليفزيونية: "كنت أتمنى التواصل مع من نقل الخبر، لكي يعرف حقيقة هذا الأمر، وأنا أرد على الجميع طوال الـ24 ساعة".

وشدد رئيس الزمالك على أن ناديه يسير على الطريق الصحيح، سواء بتواجد جروس أو من غيره.

🗨️جروس: مواجهة #النجم مصيرية وحاسمة، وأنا واثق من قدرة اللاعبين على تخطي هذه المباراة الصعبة للغاية. pic.twitter.com/zKlgsf0R6u — جول مصر (@goaleg) May 2, 2019

وتابع مازحًا: "لو كان أخبرني برغبته في الرحيل كان هذا الأمر يسعدني، وعقده سينتهي، ولو كان سيرحل كنت قد عينت مدربًا معه ليستمر بعد رحيله بانتهاء إعارتهم".

ووجه رئيس الزمالك الاعتذار لجماهير ناديه، بسبب عدم إمكانية فتح ملعب بتروسبورت أمامهم، لحضور تدريبات الفريق الأخير قبل السفر إلى تونس، لمواجهة النجم الساحلي.

ويسافر الزمالك إلى تونس مساء غدٍ الجمعة، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي مساء يوم الأحد، بإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.