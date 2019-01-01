رئيس الزمالك: جروس قصته انتهت معنا وأتحدى الخطيب أن يفعل مثلي

الفارس الأبيض حصد الكونفدرالية وإعلان رحيل مدربه في اليوم نفسه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد رئيس نادي الزمالك أن حصول فريقه على الكونفدرالية الأفريقية هو درس للجميع، معلنًا انتهاء عقد السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للفريق بنهاية الشهر الجاري.

الفارس الأبيض حصد الكونفدرالية أمس الأحد، بفوزه أمام نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي بتقدم الأبيض بهدف وحيد، وهي نفس نتيجة فوز الفريق المغربي في الذهاب.

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وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته على قناة "المحور": "هذه البطولة درس للجميع، إياك والانكسار، كان يقال على الزمالك حصالة مجموعته وليس في رصيدنا سوى نقطة واحدة وفي الأخير نحن أبطال الكونفدرالية، من رحم المعاناة تأتي البطولات".

وأضاف: "أمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة، تحمل ما هو فوق طاقة البشر من جروس، وأنا نزلت إلى غرف خلع الملابس بين الشوطين وقلت للاعبين لا تسمعوا كلام جروس، هو يريد الهزيمة لا المكسب، هو يعيش في غيبوبة، وأنتم رجال، إياكم وخذلان جمهور الزمالك، كان لا بد أن أنزل، لأنه هناك من شعر بالخوف من امتلاء المدرجات، والبطولة هي جهد لاعبين، لأنه ليس لدينا جهاز فني".

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رئيس الزمالك تابع: "جروس عقده سينتهي يوم 30 من مايو الجاري، كان يتقاضى 50 مليون سنويًا يدفعهم تركي آل الشيخ، جروس قصته انتهت مع الزمالك، هو رجل عندي وظالم، وتحملي له كل هذه الفترة شيء فوق طاقتي".

واختتم: "أتحدى محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي، أن يجلس وسط 100 ألف من جمهور الأهلي في المدرجات، أنا حضرت المباراة دون الاعتذار للاتحاد الأفريقي أو دفع أي غرامات".

يذكر أن الزمالك يحصل على الكونفدرالية بمسماها الجديد لأول مرة في تاريخه، بينما كان قد حصل عليها بالمسمى القديم "كأس الكؤوس الأفريقية" عام 2000.